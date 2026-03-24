José Ramírez, a las puertas de alcanzar el 300-300-300

La tregua en los titulares del universo beisbolero que se tomó José Ramírez desde la previa del Clásico Mundial ha terminado y la temporada que arranca este miércoles lo vuelve a convertir en potencial material informativo obligatorio a diario.

Si bien en el curso 2025 el potencial arribo a los 400 cuadrangulares de Manny Machado (necesita 31) se presenta como la mayor hazaña individual entre los dominicanos cuando se mide por totales, Ramírez está más cerca de ingresar a un club que engrosaría el expediente de una candidatura incompleta para Cooperstown.

El antesalista de los Guardians iniciará la campaña el jueves en la noche en Seattle con 298 dobles, 287 bases robadas y 285 cuadrangulares.

Si consigue esos extrabases y estafas formará parte de un selecto grupo que a la fecha solo tiene a nueve jugadores en la historia que superaron el 300-300-300: Barry Bonds, Willie Mays, Andre Dawson, Bobby Bonds, Reggie Sanders, Steve Finley, Alex Rodríguez y Carlos Beltrán.

De esa lista, Mays, Dawson y Beltrán son inmortales, en tanto que la vinculación o sospechas de dopaje de Bonds hijo y Rodríguez lo mantiene fuera del templo más sagrado del béisbol.

Con 33 años de edad, La Para no ha dado muestra de haber tocado techo en su rendimiento y viene de completar su tercera temporada sobre los 30 jonrones y 30 robos. Lo hizo por primera vez cuando tenía 25 años y en 2025 facturó el mayor número de estafas en su carrera (44), un año después de quedarse a las puertas del 40-40.

Solo Barry Bonds logró el 350-350, luego subió la vara hasta el 400-400 y la dejó a una altura que ha sido inalcanzable con el 500-500.

Fuerza en el swing y las piernas

Una extraña combinación de poder y velocidad que le ha permitido al banilejo ser el tercer jugador con mayor número de victorias sobre nivel reemplazo (WAR) en la década transcurrida entre 2016 cuando recibió la titularidad en Cleveland y hasta 2025 con 56.0.

Hay 15 quisqueyanos que han superado los 300 vuelacercas, pero solo A-Rod traspasó ese umbral de robos.

La otra fresa que puede poner al pastel Ramírez es en la casilla de carreras remolcadas. Necesita 51 para llegar a las 100, otro departamento que entre los dominicanos solo Rodríguez alcanzó. Ya en 2025, superó las 1,000 carreras anotadas en un curso donde finalizó tercero en la carrera al MVP.

Desde el montículo

En la que será su décima campaña en el Big Show, Luis Castillo lidera a los abridores dominicanos y puede superar este curso umbrales importantes.

El derecho peraviense lidera a los activos en victorias (84), derrotas (84), entradas lanzadas (1,410.2) y ponches (1,493). Solo 10 compatriotas han superado los 1,500 outs por la vía del ponche y 18 laboraron sobre las 1,500 entradas.