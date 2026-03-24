Dominicanos viven una agencia libre y un arbitraje lucrativos

Los Gigantes de San Francisco y los Yanquis de Nueva York, en el Oracle Park, dan inicio a la campaña 2026 de MLB mañana y mientras la República Dominicana se preparaba para buscar su segundo título en el Clásico Mundial de Béisbol, un grupo de sus peloteros aprovecharon la temporada muerta para negociar contratos por alrededor de 300 millones de dólares.

Los 12 jugadores que encontraron empleo como agentes libres se aseguraron cerca de 220 millones de dólares. Framber Valdez lideró el grupo tras pactar un contrato de 115 millones por tres años con los Tigres de Detroit, el acuerdo más lucrativo para un lanzador zurdo en la historia del béisbol dominicano.

A Valdez le siguieron el infielder Jorge Polanco, quien firmó por 40 millones de dólares con los Mets de Nueva York por dos temporadas, y el relevista Seranthony Domínguez, que recibirá 20 millones con los Medias Blancas de Chicago por las próximas dos campañas.

Marcell Ozuna consiguió uno de 12 millones con los Piratas. Starling Marte, en Kansas, y Jorge Mateo, en Atlanta, se transaron por un millón.

Elegibles a arbitraje

Yainer Díaz, con los Astros de Houston, y Edwin Uceta, con los Rays de Tampa Bay, fueron los únicos dos dominicanos que se sometieron al proceso de arbitraje para definir su salario en 2026, y ambos salieron victoriosos.

Díaz ganará 4.5 millones de dólares, mientras que Uceta recibirá 1.525 millones. Sin embargo, no son quienes percibirán los mayores ingresos dentro del grupo de 26 criollos elegibles a arbitraje este año, que en conjunto aseguraron cerca de 70 millones de dólares.

El salario más alto lo recibirá el campocorto de los Astros, Jeremy Peña, con 9.475 millones de dólares, seguido por Jhoan Durán, quien devengará 7.5 millones con los Filis de Filadelfia, y Camilo Doval, que obtendrá 6.1 millones con los Yanquis de Nueva York.