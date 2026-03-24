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Oneil Cruz ante un gran reto en el 2026 de MLB

Mejorar su producción lo acercaría a una extensión de contrato

  • Romeo González - Correo Electrónico
  • Romeo González - Twitter
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Oneil Cruz ante un gran reto en el 2026 de MLB
Oneil Cruz (FUENTE EXTERNA)

Oneil Cruz fue considerado un súper prospecto desde antes de convertirse en pelotero profesional. La letal combinación de poder al bate y velocidad en las bases lo colocó en un grupo especial de jugadores con la capacidad de no ponerse límites dentro del negocio.

El béisbol todavía espera la mejor versión del peraviense, ya con 27 años y en la MLB desde 2021. En 2025 registró una línea ofensiva de .200/.298/.378, con 20 cuadrangulares y 38 bases robadas en 135 partidos.

Evitó el proceso de arbitraje al llegar a un acuerdo con los Piratas en su primer año de elegibilidad.

El jardinero central, nativo de Nizao, recibirá 3.3 millones de dólares de sueldo en el 2026. Sin embargo, su desempeño en el terreno deberá mejorar significativamente para aspirar a un aumento salarial en el próximo ciclo o para que su organización considere otorgarle una extensión de contrato antes de que alcance la agencia libre.

Por debajo

En 2025, su OPS+ fue de apenas 87, muy por debajo del promedio de la liga (100), un indicador que deberá mejorar de cara a la nueva campaña.

Durante la temporada muerta, Cruz contrató a un lanzador de prácticas para trabajar tiempo extra

Los resultados comenzaron a verse en la Liga de la Toronja: en 10 partidos conectó dos cuadrangulares y registró un OPS de 1.067, además de cinco bases robadas y seis carreras remolcadas.

Un buen Clásico

En el Clásico Mundial  participó en cuatro de los seis partidos de la selección dominicana. Fue titular en uno y asumió el rol de bateador emergente de lujo bajo la dirección de Albert Pujols.

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Estuvo a la altura, conectó tres imparables en cinco oportunidades, incluyendo dos cuadrangulares y un doblete. No se ponchó y recibió tres boletos, estadísticas que representan señales positivas tanto para él como para su organización.   

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Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.