Yankees envían a Luis Gil a ligas menores y abrirán con rotación de cuatro lanzadores

Los New York Yankees iniciarán la temporada con una rotación de apenas cuatro abridores, una decisión que ya se anticipaba debido a la cantidad de días libres en el calendario durante las primeras semanas.

En ese contexto, el dominicano Luis Gil fue enviado a ligas menores con el objetivo de que continúe trabajando como abridor y se mantenga en forma, listo para ser llamado cuando el equipo lo necesite.

Situación y proyección de Luis Gil en el equipo

Gil tuvo una actuación aceptable durante los entrenamientos primaverales, mostrando mejor control al reducir la cantidad de boletos otorgados, aunque dentro de la organización es visto actualmente como la quinta opción en la rotación.

Su situación podría complicarse aún más cuando regresen Carlos Rodón y Gerrit Cole, quienes se esperan de vuelta entre abril y mayo, lo que reduciría las oportunidades inmediatas del derecho en el equipo grande.