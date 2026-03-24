Pete Crow-Armstrong estaría cerca de firmar una extensión con los Cubs

Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, conecta un sencillo en un juego de la MLB. ( ARCHIVO/ AP )

Pete Crow-Armstrong (PCA) se ha convertido rápidamente en la imagen de la franquicia de los Cubs.

Es uno de los favoritos de los aficionados de los Cubs, tanto jóvenes como mayores, gracias a su juego enérgico, sus declaraciones que acaparan titulares y su deseo de ayudar a los Cubs a recuperar la gloria de la Serie Mundial.

Crow-Armstrong finalizó la temporada pasada con 31 jonrones, 37 dobles, cuatro triples, 95 carreras impulsadas, 35 bases robadas y 91 anotadas.

Fue el jugador que más rápido en alcanzar los 30 jonrones y 30 bases robadas en la historia de los Cubs en una temporada, y el único en su historia en sumar al menos 30 dobles.

Ofensivamente, la temporada de Crow-Armstrong tuvo dos caras. Fue uno de los tres jugadores en la historia de la MLB en lograr 25 jonrones y 25 bases robadas en la primera mitad, junto a Eric Davis (1987) y Bobby Bonds (1973). El jardinero central de los Cubs fue el único de ese trío en alcanzar al menos 70 impulsadas.

Asegurarlo pronto

PCA es el tipo de jugador que las organizaciones quieren conservar a largo plazo, y los Cubs están trabajando precisamente para lograrlo con su joven superestrella.

El lunes por la noche, los Cubs estaban en negociaciones avanzadas para extender el contrato de Crow-Armstrong y cerca de cerrar el acuerdo, según informaron fuentes a MLB.com, incluyendo al reportero Mark Feinsand.

Los términos y la duración del acuerdo no se dieron a conocer de inmediato, pero el acuerdo asegurará la permanencia del jardinero central como parte fundamental del equipo en el futuro previsible.

Los Cubs no han confirmado las negociaciones contractuales. Con el pronto inicio de la temporada, es probable que el equipo anuncie oficialmente este tipo de acuerdo durante la próxima serie contra los Nationals en Chicago.

Con su 24º cumpleaños a la vuelta de la esquina, el miércoles, víspera del Día Inaugural en Wrigley Field, este era el momento ideal para que ambas partes impulsaran un acuerdo.

Los Cubs ya habían negociado el contrato de Crow-Armstrong la primavera pasada, pero las conversaciones se pospusieron para centrarse en la temporada sin distracciones.

Tras una temporada repleta de momentos históricos, Crow-Armstrong es un pilar fundamental de la sólida defensa de Chicago y una pieza clave en la ofensiva.

Jugó a un nivel digno de MVP durante gran parte de la temporada pasada, que culminó con los Cubs asegurando su pase a los playoffs con 92 victorias, quedándose a tan solo un triunfo de la Serie Divisional de la Liga Nacional.