Nelson Cruz exhorta a priorizar la educación en apertura del torneo RBI de Villa Altagracia

Julio Virgilio Brache, presidente de Fundación Rica, entrega a Nelson Cruz la placa por la dedicatoria del XV Torneo de Béisbol RBI de Villa Altagracia. Acompañan por la izquierda Pedro Brache, presidente del Consorcio Rica y el ministro de Deportes Kelvin Cruz. Por la derecha, Wenceslao Soto, director ejecutivo de Fundación Rica y Jefrey Reyes, coordinador del RBI. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 222 jugadores, con edades entre 12 y 18 años, fueron protagonistas de la apertura del XV Torneo de Béisbol RBI Fundación Rica de Villa Altagracia, celebrado el sábado 21, donde recibieron un mensaje claro de parte del extoletero dominicano Nelson Cruz: priorizar la educación como base para el futuro.

Cruz, quien completó sus estudios secundarios antes de firmar al profesionalismo por exigencia familiar, aprovechó la ocasión para compartir su experiencia y orientar a los jóvenes sobre la importancia de la formación académica, más allá de sus aspiraciones deportivas.

"A ustedes los jóvenes, quiero enviarles un mensaje importante. Cuando tengo la oportunidad de hablarles, me gusta resaltarlo, y es la educación", expresó el también gerente general del equipo dominicano que participó en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El exjugador fue enfático al advertir sobre las dificultades de alcanzar y mantenerse en el béisbol de Grandes Ligas.

"No todos pueden ser jugadores de Grandes Ligas. Es lamentable, pero es una realidad: es difícil llegar y más aún mantenerse", señaló durante el acto celebrado en el estadio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Como ejemplo, mencionó a profesionales vinculados al béisbol que, sin haber llegado como jugadores, hoy forman parte de la estructura organizativa del deporte, como Miguel Matos y Jefrey Reyes.

"Queremos que, si ustedes llegan a Grandes Ligas, sean jugadores educados que representen bien al país. Y si no lo logran, que sean buenos médicos, abogados o ciudadanos de bien. Ese es el mensaje principal", enfatizó.

Cruz también expresó su satisfacción por formar parte del evento y valoró el impacto del torneo en la juventud, señalando que en su etapa como jugador no tuvo la oportunidad de participar en iniciativas de este tipo.

Reconocimiento a una trayectoria ejemplar

La dedicatoria del torneo a Nelson Cruz fue sustentada por el presidente de Fundación Rica, Julio Virgilio Brache, quien destacó tanto su carrera deportiva como su compromiso social.

"Esta entrega está dedicada a una figura ejemplar del béisbol dominicano y de las Grandes Ligas, cuya trayectoria ha estado marcada por la disciplina, la perseverancia y una ética de trabajo inquebrantable", expresó.

Brache subrayó que el legado de Cruz trasciende el terreno de juego, resaltando su labor comunitaria a través de su fundación Boomstick23, especialmente en su natal Montecristi.

"Su impacto no se limita al diamante. Ha sido un embajador del deporte dominicano y un modelo a seguir para las nuevas generaciones", agregó.

Asimismo, definió el torneo RBI de Villa Altagracia como una plataforma clave para el desarrollo integral de la juventud, en la que se promueven valores como el esfuerzo, la disciplina y el compromiso.

Respaldo institucional y apertura oficial

El acto incluyó diversas intervenciones, entre ellas las palabras de bienvenida de Wenceslao Soto, director ejecutivo de Fundación Rica, y la participación de representantes del béisbol organizado, como Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, y Luis Mejía, titular de Centro Caribe Sports y miembro del COI.

También estuvieron presentes autoridades como el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y representantes de la oficina de MLB en el país.

La ceremonia incluyó el lanzamiento de honor a cargo de Nelson Cruz, recibido por el ministro Kelvin Cruz y con el periodista Leo Corporán como bateador simbólico.

Estructura del torneo

El torneo reúne 12 equipos distribuidos en tres categorías:

12-13 años: Duarte, INVI, Villa y Pueblo Nuevo

14-15 años: Básima, Los Mogotes, Guananito y Barrio Puerto Rico

16-18 años: Básima, La Cumbre, Kilómetro 61 y San José del Puerto

La competencia reafirma su papel como una de las principales plataformas de desarrollo del béisbol formativo en el país, combinando deporte, educación y valores comunitarios.