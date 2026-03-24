Transmitirán partidos de Grandes Ligas en televisión nacional abierta

Geraldo Perdomo y Ketel Marte hacen combinación de dobles matanzas en los Arizona Diamondbacks. ( FUENTE EXTERNA )

El partido inaugural de la temporada de Grandes Ligas entre los Yanquis de Nueva York y los Gigantes de San Francisco, será transmitido por Teleantillas Canal 10 en televisión abierta y vía streaming por teleantillas.com.do, como todos los juegos del Tizon Deportivo.

El jueves 26 de marzo, habrá una doble cartelera que arrancará a las 1:15 de la tarde por Teleantillas, con el enfrentamiento entre los Piratas de Pittsburgh y los Mets de Nueva York y a segunda hora los Tigres de Detroit enfrentarán a los Padres de San Diego.

El viernes 27 de marzo a las 7 de la noche el derecho Sandy Alcántara abrirá por los Marlins de Miami contra los Rockies de Colorado, en transmisión abierta por el mismo canal.

Equipo de comunicadores y cobertura completa

El sábado 28 de marzo se transmitirá el partido entre los Bravos de Atlanta y los Reales de Kansas City, y el domingo 29 los Azulejos de Toronto enfrentarán a los Atléticos a partir de las 1:30 de la tarde.

Grupo de Comunicaciones Corripio tendrá las transmisiones de los juegos de Grandes Ligas por séptima temporada consecutiva, con la difusión de la campaña completa con los comunicadores Juan José Rodríguez, José Antonio Mena, José Luis Mendoza, Ernesto Kranwinkel, Carlos Almánzar, Rafael Diaz y Jonathan Tiburcio.