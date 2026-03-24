VIDEO | Willy Adames pega jonrón en serie contra Sultanes, antes del inicio de la MLB

Willy Adames en acción con los Gigantes. ( FUENTE EXTERNA )

Willy Adames dio una señal oportuna de poder al conectar un jonrón en la victoria de los Gigantes de San Francisco 10-2 sobre los Sultanes de Monterrey, en el penúltimos juego del Spring Training para los californianos.

La serie de dos partidos contra el equipo mexicano, concluye la noche de este martes.

El batazo llegó abriendo la sexta entrada en la que los Gigantes van concluyendo su preparación para la temporada regular 2026.

Adames ha tenido un spring training inconsistente. En 15 juegos del Spring Training 2026, el campocorto registra promedio de .136 (6 hits en 44 turnos), con un jonrón y 6 impulsadas, números que reflejan altibajos, aunque con destellos de su poder característico.

Primer jonrón con el jersey de Gigantes le pertenece a: Willy Adames pic.twitter.com/rr0Y80irhk — SF Gigantes (@SFGigantes) March 24, 2026

Enfocado en minimizar

El propio Adames ha sido claro en cuanto a su enfoque para esta temporada: “Estoy tratando de simplificar todo un poco más”, comentó recientemente al referirse a los ajustes en su mecánica de bateo para ganar consistencia.

Ese proceso ha sido evidente durante la primavera, donde ha trabajado en reducir movimientos y mejorar el timing, con la meta de evitar las rachas negativas que marcaron algunos tramos de su campaña anterior.

En 2025, su primer año con San Francisco tras firmar un contrato por 7 años y 182 millones, Adames bateó .225 con 30 jonrones, 87 carreras impulsadas y un OPS de .740. Además, se convirtió en el primer jugador de los Gigantes en alcanzar los 30 cuadrangulares en una temporada desde Barry Bonds.

De cara a 2026, las expectativas alrededor de Adames y los Gigantes son altas. El equipo confía en que, junto a otras piezas ofensivas, pueda liderar una alineación más consistente y peligrosa, especialmente si el shortstop logra combinar su probado poder con mayor estabilidad en el contacto.