Alexander Zverev llega a cuartos en Miami tras vencer al francés Quentin Halys Halys

Alexander Zverev en acción luego de un partido de la ATP ( FUENTE EXTERNA )

El alemán Alexander Zverev, número cuatro del mundo, se clasificó este martes para los cuartos de final del Masters 1000 de Miami al ganar al francés Quentin Halys por 7-6 (7/4) y 7-6 (7/1).

Este choque entre buenos sacadores se resolvió en dos juegos decisivos, donde Zverev impuso su mayor experiencia y sangre fría en los momentos clave que deciden los partidos.

En el segundo set, Zverev desaprovechó dos bolas de partido con 5-4, pero no perdió los nervios y acabó arrollando al francés en el tie break.

Su próximo rival será el argentino Francisco Cerúndolo, ganador de otro francés, Ugo Humbert, por 6-4 y 6-3.

Su gran torneo

Alexander Zverev ha tenido un recorrido sólido en el Masters 1000 de Miami antes de su partido más reciente, mostrando consistencia desde su debut en el torneo.

Como uno de los principales sembrados, inició directamente en segunda ronda y avanzó con autoridad al imponerse con claridad al estadounidense Martin Damm en sets corridos, en un partido donde dominó con su servicio y no concedió oportunidades de quiebre.

En la siguiente fase, el alemán enfrentó un reto mucho más exigente ante el experimentado Marin Cilic, a quien derrotó en un duelo trabajado que se extendió a tres sets.

Ese triunfo evidenció su capacidad de resistencia y jerarquía en momentos de presión, consolidándolo como uno de los favoritos en un torneo marcado por la eliminación temprana de varios cabezas de serie, donde Zverev se ha mantenido como uno de los pocos favoritos que siguen avanzando con paso firme.