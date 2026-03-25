Heliot Ramos pone fin a una racha histórica en San Francisco
El boricua le brinda continuidad a una posición que los Gigantes cambiaron en cada Día Inaugural durante casi dos décadas
Los Gigantes de San Francisco han encontrado finalmente estabilidad en una de sus posiciones más inconsistentes de los últimos años. El boricua Heliot Ramos será nuevamente el jardinero izquierdo del equipo en el Día Inaugural, poniendo fin a una racha histórica de cambios constantes en esa posición.
Durante 19 temporadas consecutivas, desde 2007 hasta 2025, los Giants alinearon a un jugador diferente en el jardín izquierdo en cada Opening Day, una marca que empató la más larga en la historia de las Grandes Ligas desde 1900.
¿Cómo Ramos pone fin a la inestabilidad en el jardín izquierdo?
La seguidilla igualó lo logrado por los Browns/Orioles entre 1937 y 1955, reflejando la falta de continuidad del conjunto californiano en esa zona del terreno.
La historia cambia ahora con Ramos, quien ya ocupó esa posición en el Día Inaugural de 2025 y repitió en 2026, cuando San Francisco enfrente a los Yanquis de Nueva York.
Su presencia marca un punto de inflexión para una franquicia que no contaba con estabilidad en el jardín izquierdo desde los últimos años de Barry Bonds.
Para Ramos, esta oportunidad también representa una consolidación dentro del equipo grande, luego de varios años alternando entre ligas menores y el roster principal.
- Su permanencia no solo rompe una curiosa racha histórica, sino que también podría ser clave en la búsqueda de consistencia ofensiva y defensiva para los Giants en la nueva temporada.
El jardinero izquierdo de los Gigantes desde 2007
2007: Barry Bonds
2008: Dave Roberts
2009: Fred Lewis
2010: Mark DeRosa
2011: Pat Burrell
2012: Aubrey Huff
2013: Andres Torres
2014: Mike Morse
2015: Nori Aoki
2016: Angel Pagan
2017: Jarrett Parker
2018: Hunter Pence
2019: Connor Joe
2020: Alex Dickerson
2021: Austin Slater
2022: Joc Pederson
2023: Blake Sabol
2024: Michael Conforto
2025: Heliot Ramos
2026: Heliot Ramos