Heliot Ramos pone fin a una racha histórica en San Francisco

Los Gigantes de San Francisco han encontrado finalmente estabilidad en una de sus posiciones más inconsistentes de los últimos años. El boricua Heliot Ramos será nuevamente el jardinero izquierdo del equipo en el Día Inaugural, poniendo fin a una racha histórica de cambios constantes en esa posición.

Durante 19 temporadas consecutivas, desde 2007 hasta 2025, los Giants alinearon a un jugador diferente en el jardín izquierdo en cada Opening Day, una marca que empató la más larga en la historia de las Grandes Ligas desde 1900.

¿Cómo Ramos pone fin a la inestabilidad en el jardín izquierdo?

La seguidilla igualó lo logrado por los Browns/Orioles entre 1937 y 1955, reflejando la falta de continuidad del conjunto californiano en esa zona del terreno.

La historia cambia ahora con Ramos, quien ya ocupó esa posición en el Día Inaugural de 2025 y repitió en 2026, cuando San Francisco enfrente a los Yanquis de Nueva York.

Su presencia marca un punto de inflexión para una franquicia que no contaba con estabilidad en el jardín izquierdo desde los últimos años de Barry Bonds.

Para Ramos, esta oportunidad también representa una consolidación dentro del equipo grande, luego de varios años alternando entre ligas menores y el roster principal.

Su permanencia no solo rompe una curiosa racha histórica, sino que también podría ser clave en la búsqueda de consistencia ofensiva y defensiva para los Giants en la nueva temporada.

El jardinero izquierdo de los Gigantes desde 2007

2007: Barry Bonds

2008: Dave Roberts

2009: Fred Lewis

2010: Mark DeRosa

2011: Pat Burrell

2012: Aubrey Huff

2013: Andres Torres

2014: Mike Morse

2015: Nori Aoki

2016: Angel Pagan

2017: Jarrett Parker

2018: Hunter Pence

2019: Connor Joe

2020: Alex Dickerson

2021: Austin Slater

2022: Joc Pederson

2023: Blake Sabol

2024: Michael Conforto

2025: Heliot Ramos

2026: Heliot Ramos