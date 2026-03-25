Padres colocan a Yu Darvish en lista restringida y se perderá toda la temporada 2026

Los San Diego Padres colocaron al derecho Yu Darvish en la lista restringida, en un movimiento realizado en la antesala del Día Inaugural de la temporada 2026.

Darvish se encuentra en proceso de recuperación tras someterse a una cirugía en el codo derecho, una intervención que lo dejará fuera de acción durante toda la campaña. El veterano lanzador aún tiene tres años restantes en su contrato, aunque su continuidad en el béisbol de Grandes Ligas no está completamente definida.

Implicaciones financieras y contractuales para los Padres

La inclusión en la lista restringida implica que el jugador permanece bajo control contractual del equipo, pero no forma parte del roster activo ni tiene obligación de recibir salario. Este tipo de designación puede darse por distintas razones y requiere la aprobación de las oficinas de MLB.

Para los Padres, la decisión también tiene un impacto financiero, ya que Darvish tenía previsto devengar alrededor de 15 millones de dólares en 2026.

Además, no es la primera vez que el japonés pasa por una situación similar, luego de haber sido colocado en esta lista en 2024 por asuntos personales relacionados con su familia.