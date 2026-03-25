PCA acuerda con los Cubs una extensión por 6 años y US$ 115 millones, según reportes

Los Cachorros de Chicago y el jardinero Pete Crow-Armstrong acordaron este miércoles una extensión de seis años y 115 millones de dólares, según informó Mark Feinsand de MLB.com, un pacto que lo mantendría como parte del núcleo del equipo hasta la temporada de 2032.

El contrato incluye un bono por firma de 5 millones de dólares. A partir de 2027, el jardinero ganará 10 millones anuales entre 2027 y 2029, 20 millones en 2030 y 30 millones en 2031 y 2032.

Además, su salario podría incrementarse según su desempeño en la votación al MVP: en 2031 aumentaría 2 millones por cada premio MVP entre 2027 y 2030 (1 millón si queda segundo o tercero; 750 mil si es cuarto o quinto; 500 mil si termina entre sexto y décimo). Para 2032, los incentivos aplicarían en base a los resultados entre 2027 y 2031.

El acuerdo aún no ha sido confirmado oficialmente por el club, ya que está pendiente de examen físico. No incluye opciones, y representa el contrato más grande sin opciones de equipo para un jugador con cinco años de control restante, además de cubrir sus dos primeras temporadas de elegibilidad a la agencia libre.

Con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina, se espera que el equipo haga el anuncio oficial durante la próxima serie en Chicago ante los Nationals. Crow-Armstrong no estuvo disponible para comentarios el martes, cuando el equipo se preparaba para cerrar el campamento de primavera.

Contrato especial

El momento también resulta simbólico: el jugador cumplirá 24 años este miércoles, en la víspera del Opening Day en el Wrigley Field. Las negociaciones comenzaron la primavera pasada, pero fueron pausadas para evitar distracciones durante la campaña.

Crow-Armstrong viene de una temporada cargada de números y marcas. Fue pieza clave en la defensa de Chicago y uno de los motores ofensivos del equipo, que terminó con 92 victorias y se quedó a un triunfo de avanzar a la Serie Divisional de la Liga Nacional.

En 2025, el jardinero firmó una línea ofensiva de 31 jonrones, 37 dobles, cuatro triples, 95 carreras impulsadas, 35 bases robadas y 91 anotadas.

Se convirtió en el jugador más rápido en la historia de los Cubs en alcanzar al menos 30 cuadrangulares y 30 robos en una temporada, y el único en combinar esas cifras con 30 o más dobles.