VIDEO | Shohei Ohtani poncha 11 y le pega un hit a su antiguo equipo, en cierre de la primavera

Shohei Ohtani lanza durante un partido de los Dodgers. ( FUENTE EXTERNA )

Shohei Ohtani no solo regaló momentos espectaculares la noche del martes; también ofreció una hoja de ruta para una rotación de los Dodgers necesitada de estabilidad.

Con Blake Snell y Gavin Stone fuera por lesión, la actuación de 11 ponches de Ohtani en el cierre de la Freeway Series dejó atrás los experimentos del Spring Training para entrar en el terreno de la necesidad en temporada regular.

En la primera entrada del martes, Ohtani retiró a los tres bateadores en orden, incluyendo ponches tirándole a Zach Neto y Mike Trout.

Fue un contraste marcado con su debut del 18 de marzo en los entrenamientos primaverales, que el propio Ohtani describió como una simple "extensión de una sesión de bullpen en vivo".

Tras la derrota 3-0 de los Dodgers, el mánager Dave Roberts señaló que las sensaciones y el repertorio de Ohtani fueron "muy diferentes" en comparación con su regreso del año pasado, centrado en la rehabilitación.

11 chocolates de Shohei. pic.twitter.com/cv23WMWgIb — Los Dodgers (@LosDodgers) March 25, 2026

"En las dos salidas que le vimos en juegos... la intensidad estaba ahí, la concentración estaba ahí, y la ejecución también", dijo Roberts. "Está listo".

Aunque el Spring Training suele ser un período para hacer ajustes mecánicos, el estado actual de la rotación de los Dodgers ha reducido ese margen.

Situación complicada

Con Snell y Stone fuera al menos hasta mayo, la flexibilidad del equipo es limitada. Roberts reconoció el martes por la mañana que el cuerpo de abridores está lidiando con lesiones en piezas clave, lo que deja pocas opciones más allá de los días libres programados.

"Hay un poco de matices en todo esto", dijo Roberts sobre la falta de apoyo en la rotación. "Shohei... quizás no tenga mucho sentido darle descanso extra, porque necesitamos aperturas. También debemos proteger a los lesionados".

Roberts indicó que el deseo del equipo es que Ohtani lance de principio a fin como abridor durante la temporada, estableciendo un objetivo de entre 75 y 80 lanzamientos para su salida del martes.

La noche de Ohtani estuvo marcada por un impresionante tramo de eficiencia. Entre la segunda y la cuarta entrada, ponchó a seis bateadores consecutivos de los Angels, incluyendo a Jorge Soler, Yoán Moncada y Jo Adell. Para cuando salió en la quinta entrada, había acumulado 11 ponches en poco más de cuatro episodios, varios de ellos con una curva que Roberts elogió por su capacidad de "hacer perder el tiempo a los bateadores".

"Hoy tuvo funcionando el sinker y la curva", explicó Roberts. "Ponchando a zurdos y derechos con distintos lanzamientos... eso demuestra la confianza que tiene".

Ohtani también otorgó dos bases por bolas y permitió tres carreras con cuatro hits en 86 lanzamientos (49 en zona de strike).

Salidas programadas

Para Ohtani, el camino hacia una temporada saludable gira en torno a un número específico: 25.

"Lo veo como una meta importante como abridor", dijo tras su debut en Arizona. "Idealmente, en una situación donde todos puedan hacer 25 aperturas. Ese es el escenario ideal".

Alcanzar esa durabilidad es poco común para un jugador de doble función, pero los cálculos de los Dodgers dependen de ello.

Con Roberts confirmando que el equipo tendrá que cubrir aperturas con opciones internas como Justin Wrobleski —quien tuvo una "tremenda" primavera y está "listo para lo que necesitemos" tras registrar una efectividad de 4.32 en 2025—, que Ohtani alcance esas 25 aperturas ayudaría a estabilizar un bullpen que ya se espera cargue con mucho trabajo al inicio de la temporada.