Yankees abren con autoridad: ofensiva explosiva y dominio de Fried en la noche inaugural

El bateador designado de los Yankees de Nueva York, Giancarlo Stanton (derecha), es felicitado por Ryan McMahon (izquierda), también de los Yankees de Nueva York, tras anotar una carrera gracias a un doblete de José Caballero, de los Yankees de Nueva York, durante la segunda entrada del partido inaugural de la MLB entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco en San Francisco, California, EE. UU., el 25 de marzo de 2026. ( EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO )

Durante todo el invierno, los Yankees de Nueva York escucharon que estaban repitiendo la misma fórmula, como si eso representara una debilidad. En el Bronx, sin embargo, lo interpretaron de otra manera: como una fortaleza.

Después de todo, esa misma alineación lideró las Grandes Ligas en carreras anotadas la pasada temporada, y había razones de sobra para confiar en una mejor versión del pitcheo abridor.

En su estreno como protagonistas del partido inaugural de Major League Baseball, los Yankees confirmaron esas expectativas con una actuación contundente. Su ofensiva atacó en oleadas a los Gigantes de San Francisco y construyó una ventaja temprana que respaldó con holgura el trabajo del zurdo Max Fried en una victoria 7-0 en el Oracle Park.

El golpe decisivo llegó en la segunda entrada, cuando los neoyorquinos fabricaron cinco carreras ante el derecho Logan Webb. Un triple de dos carreras de Trent Grisham marcó el ritmo de la ofensiva, mientras Ryan McMahon añadió un sencillo remolcador de dos más en el mismo episodio.

También contribuyeron a la producción José Caballero, Ryan McMahon, iancarlo Stanton y Jazz Chisholm Jr., en una noche complicada para Webb, quien permitió siete carreras —seis limpias— en cinco entradas.

Con esa ventaja, Fried hizo el resto. McMahon y Grisham remolcaron dos carreras cda uno, sus demás compañeros impulsaro una cada uno. El dominicano Rafael Devers se fue de 4-1 y su compatriota Willy Adames falló en cuatro turnos con un ponche.

El nativo de Yamasá, Camilo Doval tiró un noveno perfecto.

El zurdo, que no pudo abrir el Día Inaugural la pasada campaña debido a la presencia de Gerrit Cole, asumió esta vez el rol protagónico y respondió con autoridad. Aunque inició con dudas —tras otorgar base por bolas en cuatro lanzamientos al primer bateador, Luis Arraez—, encontró rápidamente el control.

Apoyado por la ofensiva, Fried se asentó en la lomita y completó 6 1/3 entradas en blanco, permitiendo apenas dos hits y una base por bolas, con cuatro ponches.

No todo fue perfecto para los Yankees. Aaron Judge, vigente Jugador Más Valioso, se ponchó en sus primeros cuatro turnos, convirtiéndose en el primer MVP reinante en lograr ese registro en el juego inaugural de su equipo, reporta MLB.com

El encuentro también dejó un hecho histórico: marcó el primer uso del sistema automatizado de bolas y strikes (ABS) en un partido de Grandes Ligas. Caballero recurrió al sistema en la cuarta entrada para impugnar un strike cantado por Webb, decisión que fue confirmada tras la revisión.

Los Yankees, fieles a su fórmula, comenzaron la temporada con autoridad. Y, por ahora, esa repetición luce más como una garantía que como una duda.