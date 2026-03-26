Alec Bohm demanda a padres por presunto fraude millonario

Alec Bohm es un All Star que ha remolcado 97 carreras en dos ocasiones. ( FUENTE EXTERNA )

Alec Bohm, tercera base de los Phillies, ha demandado a sus padres por presuntamente defraudarlo por millones de dólares al administrar sus finanzas, según informó el Philadelphia Inquirer el jueves.

En la demanda, presentada el miércoles ante el Tribunal de Primera Instancia de Filadelfia, Bohm alega que sus padres, Daniel y Lisa, utilizaron varias sociedades de responsabilidad limitada para transferir dinero de las cuentas personales del ex All-Star, dinero que "apropiaron indebidamente".

La demanda exige una indemnización de al menos 3 millones de dólares. Bohm afirma que la situación se remonta a 2019, cuando sus padres crearon dos sociedades de responsabilidad limitada para administrar el dinero que ganaba jugando al béisbol.

Bohm firmó con los Phillies tras ser seleccionado en el tercer puesto general del Draft de la MLB de 2018. Ganará 10,2 millones de dólares en 2026 tras evitar un arbitraje y ha devengado ya US$19,616,849 en su carrera.

Alega que sus padres le dijeron que debían adquirir una participación del 10 % en las LLC para ser representantes autorizados, pero que él recuperaría los fondos que contuvieran.

Posteriormente, según la demanda, el dinero de esas cuentas se utilizó para "fines de inversión tradicionales", como la compraventa de acciones como fuente de ingresos pasivos para Bohm.

"El Sr. y la Sra. Bohm aman profundamente a su hijo y siempre han velado por sus intereses, tanto personales como profesionales, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy", declaró el abogado Robert Eckard, según el Inquirer.

"Están profundamente consternados por las acusaciones formuladas en su contra en esta demanda y por la sensacionalista narrativa falsa que se presenta aquí, la cual consideran totalmente infundada".

No obstante, los padres de Bohm supuestamente transfirieron una cantidad indeterminada de dinero "para su propio beneficio" y utilizaron fondos de la Fundación Alec Bohm para "pagar sus gastos personales".

Según el Philadelphia Inquirer, la demanda afirma que Daniel y Lisa le aseguraron repetidamente a Alec que, siempre que actuaban en su nombre, lo hacían como sus padres, cuya asistencia siempre era gratuita.

El origen de las sociedades

Los padres de Bohm crearon dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC) adicionales cuando su hijo se interesó en comprar bienes raíces a finales de 2024, supuestamente advirtiéndole que no podía registrar la propiedad a su nombre, pero sin explicarle el motivo.

Ahora, Bohm cree que sus padres exageraron ciertas deudas para apropiarse indebidamente de parte del dinero, según la demanda.

Bohm solicita al tribunal que ordene a sus padres la devolución del dinero que utilizaron para fines personales, además de una orden judicial que le otorgue el control total de todas las LLC involucradas.