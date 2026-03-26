Durante más de un siglo, cada lanzamiento en las Grandes Ligas fue juzgado únicamente por el ojo humano del umpire detrás del plato.

Esa realidad cambió oficialmente ayer en la noche inaugural de la MLB, cuando la tecnología hizo su entrada formal al juego con el sistema automatizado de bolas y strikes.

El estreno no tardó en hacerse notar. En la victoria 7-0 de los Yankees sobre San Francisco en el Oracle Park, el campocorto panameño José Caballero protagonizó el primer reto del sistema ABS en un partido de Grandes Ligas.

En la cuarta entrada, tocó su casco para impugnar un strike cantado por el umpire Bill Miller tras un sinker del lanzador Logan Webb en la zona alta e interna.

La revisión confirmó la decisión original.

"Quise intentarlo. Pensé que estaba un poco más alto, pero estuvo cerca", comentó Caballero después del partido.

Webb, por su parte, coincidió: "Se sintió como strike. Es el primero del año, así que mejor que haya salido a nuestro favor".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/abs-jpg-acd29bb6.jpg Vista del lugar en la zona de strike donde cayó lanzamiento que José Caballero retó. (FUENTE EXTERNA)

Venía probado

Aunque su implementación en MLB es reciente, el sistema no es del todo nuevo. Ha sido probado en ligas menores desde 2022 y también en los entrenamientos primaverales de 2025 y 2026, antes de recibir la aprobación definitiva del comité de competencia.

Su funcionamiento se basa en rastrear con precisión milimétrica la ubicación de cada pitcheo en relación con la zona de strike individual de cada bateador, ajustada a su estatura.

El modelo mantiene la figura del umpire para la mayoría de los lanzamientos, pero introduce la posibilidad de corregir errores evidentes mediante retos.

Lanzadores, receptores o bateadores pueden solicitar una revisión inmediatamente después del pitcheo tocando su casco o gorra, sin intervención desde el dugout.

En cuestión de segundos, el resultado aparece en la pantalla del estadio y en la transmisión. "Creo que va a ser muy bueno. Tenemos muchos jugadores que conocen bien la zona y vamos a ser agresivos para buscar esas decisiones", agregó Caballero.

El debut del sistema también dejó espacio para lo anecdótico. El dirigente de los Gigantes, Tony Vitello, confesó que se perdió el momento histórico. "Solo fui al baño una vez en la noche, y justo fue cuando pasó. Estaba más preocupado por el marcador 5-0 y hasta por asegurarme de que tenía el cinturón bien puesto", bromeó, al explicar por qué no vio la primera revisión en vivo.