Fanáticos de San Francisco todavía no le perdonan a Aaron Judge que los haya dejado por los Yankees

Aaron Judge no recibe una bienvenida grata cuando visita la bahía. ( FUENTE EXTERNA )

El ambiente en el Oracle Park no fue precisamente amigable para Aaron Judge. Desde antes del primer lanzamiento, y luego en cada turno al bate, el toletero de los Yankees fue abucheado por una fanaticada que alguna vez soñó con verlo vestir los colores de San Francisco y no el uniforme a rayas de Nueva York.

El rechazo tiene raíces claras. El jardinero, nacido en California, fue uno de los grandes objetivos de los Gigantes en la agencia libre de 2022.

Sin embargo, terminó inclinándose por la oferta de los Yankees, un contrato de nueve años y 360 millones de dólares que lo mantuvo como la cara de la franquicia del Bronx.

Para muchos seguidores en San Francisco, la decisión aún pesa. Judge creció en la localidad de Linden, en el Valle Central, y brilló a nivel universitario con Fresno State, lo que lo convertía en un candidato ideal para regresar a casa y convertirse en el nuevo ídolo local.

Perfil para este año

Lejos de verse afectado por la presión del público, el estelar bateador llega a esta temporada respaldado por números impresionantes. En la campaña pasada firmó el mejor promedio de su carrera (.331), lideró las Grandes Ligas en ese renglón y además disparó 53 cuadrangulares con 114 carreras remolcadas.

Ya en su temporada número 11 en las Mayores, Judge sigue siendo una de las figuras más temidas del béisbol. Y aunque en San Francisco todavía lamentan no haberlo firmado, en Nueva York continúan disfrutando del impacto de un jugador que ha justificado cada dólar de su contrato.

A pesar de todo, los número de Judge cuando visita la bahía, no son partcularmente malos. Ha jugado 9 partidos contra los Giants en su carrera, y acumula un promedio de bateo de .484 contra ellos. Ha sumado 15 hits, 5 cuadrangulares y 10 carreras impulsadas frente a San Francisco.