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Juan Soto
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Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. entre las chaquetas más vendidas luego de la Serie Mundial

Desde la culminación de la temporada 2025, los dos peloteros quisqueyanos se consolidan entre las chaquetas más demandadas, según las ventas de MLBShop.com y la red Fanatics

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    Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. entre las chaquetas más vendidas luego de la Serie Mundial
    Juan Soto celebra con Vladimir Guerrero Jr. del equipo de República Dominicana en la segunda entrada del partido de cuartos de final contra el equipo de Corea en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en loanDepot park el 13 de marzo de 2026 en Miami, Florida. (RICH STORRY/GETTY IMAGES/AFP)

    Desde la culminación de la Serie Mundial, Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. han vuelto a destacarse no solo el Clásico Mundial, sino también en las ventas de chaquetas.

    Según registros de Nike a través de la red Fanatics, Soto, jardinero de los Mets de Nueva York, y Guerrero Jr., inicalista de los Blue Jays de Toronto, figuran entre los 20 jugadores cuyas chaquetas tuvieron mayores ventas desde octubre de 2025.

    Chaquetas más vendidas desde el final de la temporada 2025 de MLB

    (De acuerdo con Nike y Fanatics )

    1. Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers

    2. Yoshinobu Yamamoto, Los Angeles Dodgers

    3. Aaron Judge, New York Yankees

    4. Cal Raleigh, Seattle Mariners

    5. Mookie Betts, Los Angeles Dodgers

    6. Nolan Arenado, Arizona Diamondbacks

    7. Freddie Freeman, Los Angeles Dodgers

    8. Pete Alonso, Baltimore Orioles

    9. Roman Anthony, Boston Red Sox

    10. Pete Crow-Armstrong, Chicago Cubs

    11. Kyle Schwarber, Philadelphia Phillies

    12. Kiké Hernández, Los Angeles Dodgers

    13. Bryce Harper, Philadelphia Phillies

    14. Juan Soto, New York Mets

    15. Vladimir Guerrero Jr., Toronto Blue Jays

    16. Francisco Lindor, New York Mets

    17. Ronald Acuña Jr., Atlanta Braves

    18. Paul Skenes, Pittsburgh Pirates

    19. Josh Naylor, Seattle Mariners

    20. Christian Yelich, Milwaukee Brewers

    La temporada pasada, Soto tuvo una destacada campaña ofensiva con 43 jonrones, 105 carreras impulsadas, 38 bases robadas (primer 30-30 de su carrera) y lideró toda la MLB en boletos con 127.

    Mientras que Guerrero Jr.  bateó para .292 con 23 jonrones, 84 carreras impulsadas y terminó con un OPS de .848.

    Gran popularidad

    No es la primera vez que los dominicanos encabezan las listas de ventas. Juan Soto ya figuró entre los más vendidos en 2022, cuando todavía jugaba para los Nationals, mientras que Guerrero Jr. se mantuvo como uno de los favoritos en 2021, tras su extraordinaria actuación con Toronto.

    La lista completa de las chaquetas más vendidas desde la Serie Mundial 2025 refleja un dominio internacional, con Ohtani y Yamamoto de los Dodgers, Judge de los Yankees y otros grandes nombres del béisbol norteamericano.

    Con la temporada 2026 ya en marcha, la expectativa es que ambos peloteros mantengan su popularidad y continúen liderando ventas de jerseys, mientras suman más logros en el terreno de juego.

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