Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. entre las chaquetas más vendidas luego de la Serie Mundial
Desde la culminación de la temporada 2025, los dos peloteros quisqueyanos se consolidan entre las chaquetas más demandadas, según las ventas de MLBShop.com y la red Fanatics
Desde la culminación de la Serie Mundial, Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. han vuelto a destacarse no solo el Clásico Mundial, sino también en las ventas de chaquetas.
Según registros de Nike a través de la red Fanatics, Soto, jardinero de los Mets de Nueva York, y Guerrero Jr., inicalista de los Blue Jays de Toronto, figuran entre los 20 jugadores cuyas chaquetas tuvieron mayores ventas desde octubre de 2025.
(De acuerdo con Nike y Fanatics )
Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers
Yoshinobu Yamamoto, Los Angeles Dodgers
Aaron Judge, New York Yankees
Cal Raleigh, Seattle Mariners
Mookie Betts, Los Angeles Dodgers
Nolan Arenado, Arizona Diamondbacks
Freddie Freeman, Los Angeles Dodgers
Pete Alonso, Baltimore Orioles
Roman Anthony, Boston Red Sox
Pete Crow-Armstrong, Chicago Cubs
Kyle Schwarber, Philadelphia Phillies
Kiké Hernández, Los Angeles Dodgers
Bryce Harper, Philadelphia Phillies
Juan Soto, New York Mets
Vladimir Guerrero Jr., Toronto Blue Jays
Francisco Lindor, New York Mets
Ronald Acuña Jr., Atlanta Braves
Paul Skenes, Pittsburgh Pirates
Josh Naylor, Seattle Mariners
Christian Yelich, Milwaukee Brewers
La temporada pasada, Soto tuvo una destacada campaña ofensiva con 43 jonrones, 105 carreras impulsadas, 38 bases robadas (primer 30-30 de su carrera) y lideró toda la MLB en boletos con 127.
Mientras que Guerrero Jr. bateó para .292 con 23 jonrones, 84 carreras impulsadas y terminó con un OPS de .848.
Gran popularidad
No es la primera vez que los dominicanos encabezan las listas de ventas. Juan Soto ya figuró entre los más vendidos en 2022, cuando todavía jugaba para los Nationals, mientras que Guerrero Jr. se mantuvo como uno de los favoritos en 2021, tras su extraordinaria actuación con Toronto.
La lista completa de las chaquetas más vendidas desde la Serie Mundial 2025 refleja un dominio internacional, con Ohtani y Yamamoto de los Dodgers, Judge de los Yankees y otros grandes nombres del béisbol norteamericano.
Con la temporada 2026 ya en marcha, la expectativa es que ambos peloteros mantengan su popularidad y continúen liderando ventas de jerseys, mientras suman más logros en el terreno de juego.