Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. entre las chaquetas más vendidas luego de la Serie Mundial

Juan Soto celebra con Vladimir Guerrero Jr. del equipo de República Dominicana en la segunda entrada del partido de cuartos de final contra el equipo de Corea en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en loanDepot park el 13 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( RICH STORRY/GETTY IMAGES/AFP )

Desde la culminación de la Serie Mundial, Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr. han vuelto a destacarse no solo el Clásico Mundial, sino también en las ventas de chaquetas.

Según registros de Nike a través de la red Fanatics, Soto, jardinero de los Mets de Nueva York, y Guerrero Jr., inicalista de los Blue Jays de Toronto, figuran entre los 20 jugadores cuyas chaquetas tuvieron mayores ventas desde octubre de 2025.

Chaquetas más vendidas desde el final de la temporada 2025 de MLB (De acuerdo con Nike y Fanatics ) Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers Yoshinobu Yamamoto, Los Angeles Dodgers Aaron Judge, New York Yankees Cal Raleigh, Seattle Mariners Mookie Betts, Los Angeles Dodgers Nolan Arenado, Arizona Diamondbacks Freddie Freeman, Los Angeles Dodgers Pete Alonso, Baltimore Orioles Roman Anthony, Boston Red Sox Pete Crow-Armstrong, Chicago Cubs Kyle Schwarber, Philadelphia Phillies Kiké Hernández, Los Angeles Dodgers Bryce Harper, Philadelphia Phillies Juan Soto, New York Mets Vladimir Guerrero Jr., Toronto Blue Jays Francisco Lindor, New York Mets Ronald Acuña Jr., Atlanta Braves Paul Skenes, Pittsburgh Pirates Josh Naylor, Seattle Mariners Christian Yelich, Milwaukee Brewers

La temporada pasada, Soto tuvo una destacada campaña ofensiva con 43 jonrones, 105 carreras impulsadas, 38 bases robadas (primer 30-30 de su carrera) y lideró toda la MLB en boletos con 127.

Mientras que Guerrero Jr. bateó para .292 con 23 jonrones, 84 carreras impulsadas y terminó con un OPS de .848.

Gran popularidad

No es la primera vez que los dominicanos encabezan las listas de ventas. Juan Soto ya figuró entre los más vendidos en 2022, cuando todavía jugaba para los Nationals, mientras que Guerrero Jr. se mantuvo como uno de los favoritos en 2021, tras su extraordinaria actuación con Toronto.

La lista completa de las chaquetas más vendidas desde la Serie Mundial 2025 refleja un dominio internacional, con Ohtani y Yamamoto de los Dodgers, Judge de los Yankees y otros grandes nombres del béisbol norteamericano.

Con la temporada 2026 ya en marcha, la expectativa es que ambos peloteros mantengan su popularidad y continúen liderando ventas de jerseys, mientras suman más logros en el terreno de juego.