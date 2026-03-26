Lesiones lastrarán la cifra dominicana en el arranque de la temporada de MLB

Jeimer Candelario vuelve a la Liga Americana, ahora con los Angelinos. ( FUENTE EXTERNA )

Disputado el partido inaugural en San Francisco y anunciados los planteles del 90 % de los clubes para el arranque del curso 2026 la representación dominicana en las Grandes Ligas volverá a ser puntera entre las naciones que colocan talento en el circo.

A la fecha, hay 81 quisqueyanos entre los anunciados por 27 clubes y los que permanecen en rosters activos de otras tres organizaciones. Una representación que se verá afectada por la presencia de 14 figuras colocadas en la lista de lesionados entre 10 y 60 días, lo que estira hasta 95 los que comenzarán el curso con contratos de MLB.

Entre los que inician la campaña entre algodones figuran los lanzadores Félix Bautista (Orioles), Edwin Uceta (Rays), Yimi García (Blue Jays), Ronel Blanco y Enyel de los Santos (Astros), Prelander Berroa (White Sox), Ronny Henríquez (Marlins), Dedniel Núñez (Mets), Justin Martínez y Cristian Mena (Dbacks), Jhony Brito (Padres).

También, Steward Berroa (Brewers), Esteury Ruiz (Marlins) y George Valera (Guardians).

Tras el terremoto de la pretemporada, en las plantillas de 40 hombres quedaron 129 duartianos.

La campaña inició con la visita de los Yankees a San Francisco. Este jueves habrá 11 choques y el viernes ocho con el debut de clubes con Blue Jays, Atléticos, Reales, Bravos, Rockies y Marlins.

Cara y cruz

En Anaheim se ha producido dos de las historias que ilustran cómo una buena pretemporada puede definir los puestos.

Jeimer Candelario llegó al equipo californiano con una invitación a campo de entrenamiento, fuera del roster de 40. El infielder de esquina cobrará este curso 22.5 millones pendientes del contrato que firmó con los Rojos y los Angelinos solo tendrán que erogar la porción del mínimo, es decir hasta 780 mil dólares.

Candelario bateó cuatro jonrones y remolcó 11 vueltas en 21 partidos, lo que impresionó al equipo de Orange County.

También a Tempe, Arizona, se presentó el derecho maeño Walbert Ureña, de 22 años, y se ha ganado una plaza tras laborar durante 16.2 entradas como abridor con efectividad de 4.86 y 16 ponches. Se trata de un derecho que firmó al profesionalismo en 2021 con 17 años por un bono de 140 mil dólares y en 2025 trepó hasta AAA. En noviembre fue agregado al roster de 40.

En Nueva York la suerte fue otra. Los Yanquis enviaron al jardinero Jasson Domínguez y al derecho Luis Gil a comenzar el curso en ligas menores. En tanto que los Mets asignaron a Ronny Mauricio a AAA y a Vidal Bruján lo colocaron en asignación.