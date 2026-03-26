Sánchez domina desde la lomita y Filis vencen a Texas en el arranque de MLB

Cristopher Sánchez ponchó a 10 bateadores en su triunfo ante los Vigilantes de Texas ( AFP )

Cristopher Sánchez ponchó a 10 bateadores y permitió apenas tres hits en seis entradas sin carreras en su primera apertura tras firmar una extensión de contrato por 104 millones de dólares, guiando a los Philadelphia Phillies a una victoria 5-3 sobre los Texas Rangers el jueves.

Sánchez no otorgó boletos en su labor de 87 lanzamientos en su primera apertura de Día Inaugural en su carrera. El zurdo de 29 años mostró dominio total y confirmó por qué la organización decidió extender su contrato hasta la temporada 2032.

El año pasado ganó 13 juegos y terminó segundo en la votación al Cy Young de la Liga Nacional.

Contribuciones ofensivas y reacción de los Texas Rangers

El abridor de los Rangers, Nathan Eovaldi, no corrió con la misma suerte. Kyle Schwarber conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada, y más adelante Alec Bohm amplió la ventaja con un cuadrangular de tres anotaciones en el quinto inning, que puso el juego 5-0 y marcó la salida del derecho.

La ofensiva de Filadelfia también contó con el aporte del novato Justin Crawford, quien conectó sencillo en el primer lanzamiento que vio en las Grandes Ligas y sumó otro imparable en el quinto episodio.

Texas intentó reaccionar en la novena entrada cuando Jake Burger disparó un jonrón de dos carreras, obligando a los Phillies a utilizar a su cerrador Jhoan Durán para asegurar el salvamento.

Sánchez cerró su actuación con autoridad, incluyendo un ponche a Corey Seager para finalizar la sexta entrada, saliendo del montículo ante una ovación de pie de más de 44 mil aficionados en el Citizens Bank Park.

Con el triunfo, los Phillies comenzaron la temporada con paso firme y tomando ventaja temprana en la serie frente a Texas.