Freddy Peralta debuta con triunfo y Mets castigan a Skenes en el inicio

Freddy Peralta ganó en su primera apertura con los Mets de Nueva York en el Citi Field. ( AFP )

Freddy Peralta brilló en su debut con los Mets, trabajando cinco entradas con siete ponches y sin otorgar boletos, para encaminar a Nueva York a una victoria 11-7 sobre los Pittsburgh Pirates en el Día Inaugural.

Peralta, adquirido desde Milwaukee durante la temporada muerta, permitió cuatro carreras pero mostró dominio en los momentos clave, sumando su tercera apertura consecutiva de Opening Day —todas en Nueva York— y llevándose el triunfo.

La ofensiva de los Mets marcó el rumbo desde temprano, castigando al as de Pittsburgh, Paul Skenes, quien no pudo completar el primer inning tras permitir cinco carreras y apenas retirar dos bateadores.

Impacto ofensivo y respuesta de Pittsburgh en el Día Inaugural

Con cinco caras nuevas en la alineación, Nueva York mostró paciencia en el plato, trabajando cuentas profundas y negociando múltiples boletos. Francisco Lindor recibió tres bases por bolas y anotó en cada ocasión, mientras que Luis Robert Jr. aportó dos sencillos remolcadores en su debut con el equipo.

El ataque continuó a lo largo del encuentro. Brett Baty encabezó el rally inicial con un triple productor de tres carreras, y más adelante los Mets ampliaron la ventaja con jonrones consecutivos de Carson Benge y Francisco Álvarez en la sexta entrada.

Pittsburgh intentó responder, con Brandon Lowe conectando dos cuadrangulares, pero el daño inicial resultó demasiado amplio para revertirlo.

Tras la salida de Peralta, el relevo de Nueva York mantuvo el control. Tobias Myers aportó tres entradas de una carrera para asegurar el resultado y completar el dominio del pitcheo local.

Con esta victoria, los Mets arrancaron la temporada enviando un mensaje claro: su renovada alineación y su fortalecida rotación tienen el potencial de marcar diferencias desde el primer día.