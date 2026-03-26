José Soriano brilla en el Día Inaugural y los Angelinos blanquean a Astros

El dominicano José Soriano tuvo una salida dominante en el Día Inaugural, permitiendo apenas dos hits en seis entradas en blanco, para guiar a los Los Angeles Angels a una victoria 3-0 sobre los Houston Astros.

Desempeño destacado de José Soriano y pitcheo colectivo de los Angels

Soriano (1-0) también otorgó cuatro boletos, pero compensó con siete ponches y controló los momentos clave para mantener sin anotaciones a una ofensiva de Houston que nunca encontró ritmo.

El pitcheo de los Angels fue colectivo: cuatro relevistas completaron la blanqueada, limitando a los Astros a solo tres imparables en todo el partido, mientras que Jordan Romano se encargó del noveno episodio para apuntarse el salvamento en su debut con el equipo.

Durante seis entradas, el duelo fue cerrado y sin carreras, hasta que Mike Trout rompió el empate en el séptimo inning con un jonrón de 403 pies ante un lanzamiento de 96 millas por hora, encendiendo la ofensiva de Los Ángeles.

Impacto ofensivo de Mike Trout y resultados del partido

Trout, quien busca mantenerse saludable esta temporada, también recibió tres boletos y volvió a patrullar el jardín central por primera vez desde abril de 2024, en una señal positiva para los Angels.

Los visitantes ampliaron la ventaja en la octava entrada con un sencillo remolcador de Oswald Peraza y sellaron el triunfo en el noveno con un cuadrangular de Nolan Schanuel.

Por Houston, Hunter Brown abrió el encuentro y trabajó 4.2 entradas en las que permitió cuatro hits y cuatro boletos, con nueve ponches. Sin embargo, la ofensiva de los Astros se fue de 7-0 con corredores en posición de anotar y dejó nueve hombres en base, desperdiciando sus oportunidades.

En una de las jugadas más curiosas del partido, Yordan Álvarez conectó un elevado que parecía jonrón en el primer inning, pero la pelota golpeó una viga del techo retráctil y cayó en zona de foul, decisión que fue confirmada tras revisión.

Con esta victoria, los Angels cortaron una racha de ocho derrotas consecutivas como visitantes en juegos inaugurales y comenzaron la temporada con paso firme.