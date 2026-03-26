×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MLB
MLB

Los premios certifican que superioridad dominicana no ha sido solo numérica

El país lidera desde Novato del Año hasta al Jugador Más Valioso

Griffin abrió las puertas y Alcántara es el más reciente en entrar

  • Romeo González - Correo Electrónico
  • Romeo González - Twitter
Expandir imagen
Los premios certifican que superioridad dominicana no ha sido solo numérica
Albert Pujols ganó el premio de Novato del Año y tres de Jugador Más Valioso en su carrera (FUENTE EXTERNA)

La República Dominicana tuvo que esperar 23 años para conquistar su primer gran premio individual en el béisbol de Grandes Ligas, desde la llegada de Osvaldo Virgil en 1956.

Ese momento llegó en 1979, cuando Alfredo Griffin compartió el premio de Novato del Año de la Liga Americana con John Castino, abriendo así el camino de una cosecha que hace rato posicionó al país como el máximo ganador de premios entre jugadores extranjeros en MLB.

El primer Jugador Más Valioso dominicano fue George Bell en 1987, tras una temporada extraordinaria en la que registró línea ofensiva de .308/.352/.605, con 47 cuadrangulares y 134 carreras remolcadas, liderando ese último departamento en la Liga Americana. Su actuación marcó un antes y un después para los peloteros quisqueyanos en la élite.

Alex Rodríguez y Albert Pujols comparten el liderato histórico entre los latinoamericanos ganadores del premio de Jugador Más Valioso. A-Rod lo consiguió en 2003, 2005 y 2007 en la Liga Americana, en tanto que Pujols lo recibió en 2005, 2008 y 2009 en la Nacional.

Pujols logró la votación unánime en 2009.

Los otros ganadores fueron: Sammy Sosa (1998), Miguel Tejada (2002) y Vladimir Guerrero (2005). 

Los Cy Young de Pedro

En el montículo, el nombre de Pedro Martínez sobresale con fuerza. El inmortal de Cooperstown ganó el primero de sus tres premios Cy Young en 1997, luego de una campaña dominante en la cual compiló marca de 17-8 con efectividad de 1.90, 305 ponches, 13 juegos completos y cuatro blanqueadas.

"Pedro el Grande" volvió a ganar en el 1999 y el 2000. Tras él llegaron Bartolo Colón (2005) y Sandy Alcántara (2022).

Felipe Alou en 1994

El aporte dominicano también se ha hecho sentir desde el dugout.

Felipe Rojas Alou se convirtió en 1994 en el primer extranjero en ganar el premio de Dirigente del Año.

Bajo su mando, los Expos de Montreal registraron marca de 74-40 antes de que la temporada fuera interrumpida por la huelga laboral, liderando la División Este de la Liga Nacional y perfilándose como firmes aspirantes al título de campeones mundiales.

Casi una década después, Tony Peña obtuvo el galardón en 2003 al frente de los Reales de Kansas City, con marca de 83-79 tras conseguir 21 triunfos más que el año previo.

El venezolano Ozzie Guillén se sumó a la lista en 2005, tras dirigir a los Medias Blancas a un récord de 99-63 y así ganar la División Central de la Americana, antes de convertirse en el primer latinoamericano en conquistar una Serie Mundial. Guillén fue el último en ganar el premio.

Dominicanos novatos del año

La temporada 2026 de MLB, que arrancó ayer con el partido entre los Yanquis de Nueva York y los Gigantes de San Francisco, presenta al receptor y bateador designado de los Orioles de Baltimore, Samuel Basallo, como uno de los principales candidatos dominicanos a competir por el premio de Novato del Año, un galardón que hasta el momento nueve dominicanos han tenido el honor de conquistar.

A Griffin le siguieron Raúl Mondesí (1994), Rafael Furcal (2000), Albert Pujols (2001), Ángel Berroa (2003), Hanley Ramírez (2006), Neftalí Feliz (2010), Julio Rodríguez (2022) y Luis Gil (2024).

Ganadores extranjeros históricos

Jugadores más valiosos

  • 1965  Zoilo Versalles (Cuba) Liga Americana
  • 1966  Roberto Clemente (Puerto Rico) Liga Nacional
  • 1967  Orlando Cepeda (Puerto Rico) Liga Nacional
  • 1977  Rob Carew (Panamá) Liga Americana
  • 1984  Willie Hernández (Puerto Rico) Liga Americana 
  • 1987  George Bell (República Dominicana) Liga Americana
  • 1988  José Canseco (Cuba) Liga Americana
  • 1996  Juan González (Puerto Rico) Liga Americana
  • 1998  Juan González (Puerto Rico) Liga Americana
  • 1998  Sammy Sosa (República Dominicana) Liga Nacional 
  • 1999  Iván Rodríguez (Puerto Rico) Liga Americana
  • 2001  Ichiro Suzuki (Japón) Liga Americana
  • 2002  Miguel Tejada (República Dominicana) Liga Americana
  • 2003  Alex Rodríguez (República Dominicana) Liga Americana
  • 2004  Vladimir Guerrero (República Dominicana) Liga Americana
  • 2005  Alex Rodríguez (República Dominicana) Liga Americana
  • 2005  Albert Pujols (República Dominicana) Liga Nacional 
  • 2006  Justin Morneau (Cánada) Liga Americana
  • 2007  Alex Rodríguez (República Dominicana) Liga Americana
  • 2008  Albert Pujols (República Dominicana) Liga Nacional
  • 2009  Albert Pujols (República Dominicana) Liga Nacional
  • 2010  Joey Votto (Cánada) Liga Nacional
  • 2012  Miguel Cabrera (Venezuela) Liga Americana
  • 2013  Miguel Cabrera (Venezuela) Liga Americana
  • 2017  José Altuve (Venezuela) Liga Americana
  • 2020  José Abreu (Cuba) Liga Americana
  • 2020  Freddie Freeman (Cánada) Liga Nacional
  • 2021  Shohei Ohtani (Japón) Liga Americana
  • 2023  Ronald Acuña Jr. (Venezuela) Liga Nacional
  • 2023  Shohei Ohtani (Japón) Liga Americana
  • 2024  Shohei Ohtani (Japón) Liga Nacional 
  • 2025  Shohei Ohtani (Japón) Liga Nacional

Cy Young

  • 1969       Mike Cuellar (Cuba) Liga Americana (compartido con Dennis McLain)
  • 1971       Ferguson Jenkins (Cánada) Liga Americana
  • 1981       Fernando Valenzuela (México) Liga Nacional
  • 1984      Willie Hernandez (Puerto Rico) Liga Americana
  • 1997       Pedro Martínez (República Dominicana) Liga Nacional
  • 1999       Pedro Martínez (República Dominicana) Liga Americana
  • 2000       Pedro Martínez (República Dominicana) Liga Americana
  • 2003       Eric Gagne (Cánada) Liga Nacional
  • 2004       Johan Santana (Venezuela) Liga Americana
  • 2005       Bartolo Colón (República Dominicana) Liga Americana
  • 2006       Johan Santana (Venezuela) Liga Americana
  • 2010       Félix Hernández (Venezuela) Liga Americana
  • 2023       Sandy Alcántara (República Dominicana) Liga Nacional

Novato del año

  • 1956       Luis Aparicio (Venezuela) Liga Americana
  • 1958       Orlando Cepeda (Puerto Rico) Liga Americana
  • 1964       Tony Oliva (Cuba) Liga Americana
  • 1979       Alfredo Griffin (República Dominicana) Liga Americana compartido con John Castino
  • 1981       Fernando Valenzuela (México) Liga Nacional
  • 1985       Ozzie Guillen (Venezuela) Liga Americana
  • 1986       José Canseco (Cuba) Liga Americana
  • 1987       Benito Santiago (Puerto Rico) Liga Nacional
  • 1990       Sandy Alomar Jr. (Puerto Rico) Liga Americana
  • 1994       Raúl Mondesí (República Dominicana) Liga Nacional
  • 1995       Hideo Nomo (Japón) Liga Nacional
  • 1999       Carlos Beltrán (Puerto Rico) Liga Americana
  • 2000       Rafael Furcal (República Dominicana) Liga Nacional
  • 2000       Kasuhiro Sazaki (Japón) Liga Americana
  • 2001       Albert Pujols (República Dominicana) Liga Nacional
  • 2001       Ichiro Suzuki (Japón) Liga Americana
  • 2003       Angel Berroa (República Dominicana) Liga Americana
  • 2004       Jason Bay (Cánada) Liga Nacional
  • 2006       Hanley Ramírez (República Dominicana) Liga Nacional
  • 2008       Geovany Soto (Puerto Rico) Liga Nacional
  • 2010       Neftalí Feliz (República Dominicana) Liga Americana
  • 2013       José Fernández (Cuba) Liga Nacional
  • 2014       José Abreu (Cuba) Liga Americana
  • 2015       Carlos Correa (Puerto Rico) Liga Americana
  • 2018       Ronald Acuña Jr. (Venezuela) Liga Nacional
  • 2018       Shohei Ohtani (Japón) Liga Americana
  • 2019       Yordan Alvarez (Cuba) Liga Americana
  • 2021      Randy Arozarena (Cuba) Liga Americana
  • 2022       Julio Rodríguez (República Dominicana) Liga Americana
  • 2024       Luis Gil (República Dominicana) Liga Americana

Dirigente del año

  • 1994      Felipe Alou (República Dominicana) Liga Nacional
  • 2003      Tony Peña (República Dominicana) Liga Nacional
  • 2005      Ozzie Guillén (Venezuela) Liga Americana
TEMAS -
  • Compartir por Correo
  • Compartir por Twitter

Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.