Los premios certifican que superioridad dominicana no ha sido solo numérica

Albert Pujols ganó el premio de Novato del Año y tres de Jugador Más Valioso en su carrera ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana tuvo que esperar 23 años para conquistar su primer gran premio individual en el béisbol de Grandes Ligas, desde la llegada de Osvaldo Virgil en 1956.

Ese momento llegó en 1979, cuando Alfredo Griffin compartió el premio de Novato del Año de la Liga Americana con John Castino, abriendo así el camino de una cosecha que hace rato posicionó al país como el máximo ganador de premios entre jugadores extranjeros en MLB.

El primer Jugador Más Valioso dominicano fue George Bell en 1987, tras una temporada extraordinaria en la que registró línea ofensiva de .308/.352/.605, con 47 cuadrangulares y 134 carreras remolcadas, liderando ese último departamento en la Liga Americana. Su actuación marcó un antes y un después para los peloteros quisqueyanos en la élite.

Alex Rodríguez y Albert Pujols comparten el liderato histórico entre los latinoamericanos ganadores del premio de Jugador Más Valioso. A-Rod lo consiguió en 2003, 2005 y 2007 en la Liga Americana, en tanto que Pujols lo recibió en 2005, 2008 y 2009 en la Nacional.

Pujols logró la votación unánime en 2009.

Los otros ganadores fueron: Sammy Sosa (1998), Miguel Tejada (2002) y Vladimir Guerrero (2005).

Los Cy Young de Pedro

En el montículo, el nombre de Pedro Martínez sobresale con fuerza. El inmortal de Cooperstown ganó el primero de sus tres premios Cy Young en 1997, luego de una campaña dominante en la cual compiló marca de 17-8 con efectividad de 1.90, 305 ponches, 13 juegos completos y cuatro blanqueadas.

"Pedro el Grande" volvió a ganar en el 1999 y el 2000. Tras él llegaron Bartolo Colón (2005) y Sandy Alcántara (2022).

Felipe Alou en 1994

El aporte dominicano también se ha hecho sentir desde el dugout.

Felipe Rojas Alou se convirtió en 1994 en el primer extranjero en ganar el premio de Dirigente del Año.

Bajo su mando, los Expos de Montreal registraron marca de 74-40 antes de que la temporada fuera interrumpida por la huelga laboral, liderando la División Este de la Liga Nacional y perfilándose como firmes aspirantes al título de campeones mundiales.

Casi una década después, Tony Peña obtuvo el galardón en 2003 al frente de los Reales de Kansas City, con marca de 83-79 tras conseguir 21 triunfos más que el año previo.

El venezolano Ozzie Guillén se sumó a la lista en 2005, tras dirigir a los Medias Blancas a un récord de 99-63 y así ganar la División Central de la Americana, antes de convertirse en el primer latinoamericano en conquistar una Serie Mundial. Guillén fue el último en ganar el premio.

Dominicanos novatos del año

La temporada 2026 de MLB, que arrancó ayer con el partido entre los Yanquis de Nueva York y los Gigantes de San Francisco, presenta al receptor y bateador designado de los Orioles de Baltimore, Samuel Basallo, como uno de los principales candidatos dominicanos a competir por el premio de Novato del Año, un galardón que hasta el momento nueve dominicanos han tenido el honor de conquistar.

A Griffin le siguieron Raúl Mondesí (1994), Rafael Furcal (2000), Albert Pujols (2001), Ángel Berroa (2003), Hanley Ramírez (2006), Neftalí Feliz (2010), Julio Rodríguez (2022) y Luis Gil (2024).

Ganadores extranjeros históricos

Jugadores más valiosos

1965 Zoilo Versalles (Cuba) Liga Americana

1966 Roberto Clemente (Puerto Rico) Liga Nacional

1967 Orlando Cepeda (Puerto Rico) Liga Nacional

1977 Rob Carew (Panamá) Liga Americana

1984 Willie Hernández (Puerto Rico) Liga Americana

1987 George Bell (República Dominicana) Liga Americana

1988 José Canseco (Cuba) Liga Americana

1996 Juan González (Puerto Rico) Liga Americana

1998 Juan González (Puerto Rico) Liga Americana

1998 Sammy Sosa (República Dominicana) Liga Nacional

1999 Iván Rodríguez (Puerto Rico) Liga Americana

2001 Ichiro Suzuki (Japón) Liga Americana

2002 Miguel Tejada (República Dominicana) Liga Americana

2003 Alex Rodríguez (República Dominicana) Liga Americana

2004 Vladimir Guerrero (República Dominicana) Liga Americana

2005 Alex Rodríguez (República Dominicana) Liga Americana

2005 Albert Pujols (República Dominicana) Liga Nacional

2006 Justin Morneau (Cánada) Liga Americana

2007 Alex Rodríguez (República Dominicana) Liga Americana

2008 Albert Pujols (República Dominicana) Liga Nacional

2009 Albert Pujols (República Dominicana) Liga Nacional

2010 Joey Votto (Cánada) Liga Nacional

2012 Miguel Cabrera (Venezuela) Liga Americana

2013 Miguel Cabrera (Venezuela) Liga Americana

2017 José Altuve (Venezuela) Liga Americana

2020 José Abreu (Cuba) Liga Americana

2020 Freddie Freeman (Cánada) Liga Nacional

2021 Shohei Ohtani (Japón) Liga Americana

2023 Ronald Acuña Jr. (Venezuela) Liga Nacional

2023 Shohei Ohtani (Japón) Liga Americana

2024 Shohei Ohtani (Japón) Liga Nacional

2025 Shohei Ohtani (Japón) Liga Nacional

Cy Young

1969 Mike Cuellar (Cuba) Liga Americana (compartido con Dennis McLain)

1971 Ferguson Jenkins (Cánada) Liga Americana

1981 Fernando Valenzuela (México) Liga Nacional

1984 Willie Hernandez (Puerto Rico) Liga Americana

1997 Pedro Martínez (República Dominicana) Liga Nacional

1999 Pedro Martínez (República Dominicana) Liga Americana

2000 Pedro Martínez (República Dominicana) Liga Americana

2003 Eric Gagne (Cánada) Liga Nacional

2004 Johan Santana (Venezuela) Liga Americana

2005 Bartolo Colón (República Dominicana) Liga Americana

2006 Johan Santana (Venezuela) Liga Americana

2010 Félix Hernández (Venezuela) Liga Americana

2023 Sandy Alcántara (República Dominicana) Liga Nacional

Novato del año

1956 Luis Aparicio (Venezuela) Liga Americana

1958 Orlando Cepeda (Puerto Rico) Liga Americana

1964 Tony Oliva (Cuba) Liga Americana

1979 Alfredo Griffin (República Dominicana) Liga Americana compartido con John Castino

1981 Fernando Valenzuela (México) Liga Nacional

1985 Ozzie Guillen (Venezuela) Liga Americana

1986 José Canseco (Cuba) Liga Americana

1987 Benito Santiago (Puerto Rico) Liga Nacional

1990 Sandy Alomar Jr. (Puerto Rico) Liga Americana

1994 Raúl Mondesí (República Dominicana) Liga Nacional

1995 Hideo Nomo (Japón) Liga Nacional

1999 Carlos Beltrán (Puerto Rico) Liga Americana

2000 Rafael Furcal (República Dominicana) Liga Nacional

2000 Kasuhiro Sazaki (Japón) Liga Americana

2001 Albert Pujols (República Dominicana) Liga Nacional

2001 Ichiro Suzuki (Japón) Liga Americana

2003 Angel Berroa (República Dominicana) Liga Americana

2004 Jason Bay (Cánada) Liga Nacional

2006 Hanley Ramírez (República Dominicana) Liga Nacional

2008 Geovany Soto (Puerto Rico) Liga Nacional

2010 Neftalí Feliz (República Dominicana) Liga Americana

2013 José Fernández (Cuba) Liga Nacional

2014 José Abreu (Cuba) Liga Americana

2015 Carlos Correa (Puerto Rico) Liga Americana

2018 Ronald Acuña Jr. (Venezuela) Liga Nacional

2018 Shohei Ohtani (Japón) Liga Americana

2019 Yordan Alvarez (Cuba) Liga Americana

2021 Randy Arozarena (Cuba) Liga Americana

2022 Julio Rodríguez (República Dominicana) Liga Americana

2024 Luis Gil (República Dominicana) Liga Americana

Dirigente del año

1994 Felipe Alou (República Dominicana) Liga Nacional

2003 Tony Peña (República Dominicana) Liga Nacional

2005 Ozzie Guillén (Venezuela) Liga Americana