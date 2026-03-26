Misiorowski logra 11 ponches y los Cerveceros igualan récord de MLB

El lanzador derecho Jacob Misiorowski tuvo una actuación dominante en el Día Inaugural, liderando a los Milwaukee Brewers hacia una victoria 14-2 sobre los Chicago White Sox, en un partido donde el pitcheo del equipo igualó un récord de Grandes Ligas con 20 ponches.

Misiorowski, de 23 años, ponchó a 11 bateadores en cinco entradas, permitiendo apenas dos hits y una carrera. A pesar de conceder un jonrón en el primer bateador del juego, el derecho se recuperó de inmediato y dominó completamente al resto de la alineación rival.

El relevo de Milwaukee continuó la obra. Cuatro relevistas se combinaron para completar la faena y sumar nueve ponches adicionales, llevando el total del equipo a 20, una cifra que iguala la mayor cantidad de ponches logrados por una novena en un juego de nueve entradas en la historia de la MLB.

Detalles del récord de ponches y ofensiva de Milwaukee

La ofensiva de los Cerveceros también respondió desde temprano. Un rally de cuatro carreras en la segunda entrada, coronado por un doble con las bases llenas de William Contreras, cambió el rumbo del partido tras el jonrón inicial de Chicago.

Milwaukee amplió la ventaja con el paso de los innings, incluyendo un cuadrangular de dos carreras de Sal Frelick y un jonrón de tres anotaciones de Jake Bauers, mientras aprovechaban el descontrol del pitcheo de los White Sox, que otorgó múltiples boletos a lo largo del encuentro.

Por Chicago, el japonés Munetaka Murakami conectó un jonrón en su debut en las Grandes Ligas, pero fue uno de los pocos momentos positivos en una jornada en la que la ofensiva fue ampliamente dominada por el pitcheo rival.

Con esta victoria, los Brewers no solo comenzaron la temporada con autoridad, sino que también enviaron un mensaje claro: su cuerpo monticular tiene el potencial para ser uno de los más dominantes de toda la liga.