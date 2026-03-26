Rogers marca el paso y Orioles abren con victoria cerrada ante Mellizos

Los Baltimore Orioles encontraron la fórmula perfecta para iniciar la temporada: pitcheo dominante, paciencia ofensiva y un golpe certero en el momento justo. Con ese libreto, superaron 2-1 a los Minnesota Twins en un duelo de escasas libertades en Camden Yards.

El gran protagonista fue Trevor Rogers, quien trabajó siete episodios en blanco con autoridad. El zurdo apenas permitió tres imparables y, aunque concedió cuatro boletos, supo escapar de los aprietos con temple, provocando incluso tres dobles matanzas que apagaron cualquier amenaza rival.

¿Cómo se definió el partido entre Orioles y Twins?

Durante buena parte de la tarde, el juego fue un pulso entre abridores. Joe Ryan respondió con una labor igualmente sólida, limitando a Baltimore a un solo hit en poco más de cinco entradas. Pero el relevo de Minnesota no logró sostener la línea.

El quiebre llegó en el séptimo. Baltimore armó una secuencia paciente que terminó con elevado de sacrificio de Colton Cowser y un sencillo productor de Blaze Alexander, suficientes para romper el cero y tomar control del marcador.

Impacto del debut de Craig Albernaz en Baltimore

Minnesota reaccionó en el octavo, cuando Byron Buxton abrió la entrada con triple y anotó con un elevado, pero la remontada quedó a medias. En el noveno, el cerrador Ryan Helsley apagó cualquier intento al ponchar a los tres bateadores que enfrentó.

El triunfo también tuvo un matiz simbólico: marcó el debut ganador del dirigente Craig Albernaz al frente de Baltimore, en una jornada donde el margen fue mínimo, pero el mensaje claro: los Orioles saben cómo cerrar juegos desde el primer día.