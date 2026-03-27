Jason Heyward anuncia su retiro de las Grandes Ligas

Jason Heyward festeja luego de conectar un jonrón con los Dodgers de Los Ángeles. ( ARCHIVO/ AP )

El jardinero Jason Heyward, cinco veces ganador del Guante de Oro, anunció este viernes su retiro del béisbol de Grandes Ligas.

Heyward comunicó su decisión durante un segmento en MLB Network, agradeciendo a todos "por permitirme vivir mi sueño".

El veterano de 36 años cierra su carrera tras 16 temporadas en la MLB, jugando para los Chicago Cubs, Atlanta Braves, Los Ángeles Dodgers, St. Louis Cardinals, San Diego Padres y Houston Astros.

Además de sus cinco Guantes de Oro, Heyward fue seleccionado una vez al Juego de Estrellas y se coronó campeón de la Serie Mundial en 2016 con los Cubs, donde destacó al motivar al equipo con un discurso durante una suspensión por lluvia en el Juego 7.

Seleccionado en el puesto 14 del Draft de 2007 por los Atlanta Braves, Heyward acumuló un WAR de 34.8 según FanGraphs, con 186 jonrones, 730 carreras impulsadas y 125 bases robadas a lo largo de su trayectoria.

Carrera destacada

Jason Heyward tuvo una carrera llena de momentos destacados a lo largo de 16 temporadas en la MLB. Debutó con los Atlanta Braves el 5 de abril de 2010.

Rápidamente se consolidó como un jardinero defensivo élite, ganando su primer Guante de Oro en 2010 a los 21 años, y sumando otros cuatro más durante su trayectoria (2010, 2012, 2014, 2015 y 2016). En 2016, cuando ganó la Serie Mundial, se le recuerda por su famoso discurso motivacional durante la suspensión por lluvia del Juego 7 ante los Cleveland Indians, un momento que se volvió icónico en la historia del equipo.

Su mejor año ofensivo podría considerarse 2015 con los Cubs, cuando conectó 23 jonrones y produjo 79 carreras, además de mantener una sólida defensa en el jardín derecho. Tuvo una reputación como jugador completo que combinaba poder, velocidad y una defensa excepcional, además de liderazgo dentro y fuera del campo.