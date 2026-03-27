VIDEO | José Ramírez comienza a toda máquina: rompe empate con doble de dos carreras, Cleveland gana

El estelar antesalista dominicano José Ramírez volvió a demostrar por qué es el corazón ofensivo de los Cleveland Guardians, al protagonizar la jugada decisiva en la victoria 6-4 sobre los Seattle Mariners en el Día Inaugural de la temporada 2026.

En un duelo que se mantuvo cerrado durante gran parte de la noche, el quisqueyano inclinó la balanza con un batazo oportuno que terminó definiendo el partido.

Ramírez, quien terminó la jornada de 4-1 con dos carreras impulsadas, conectó un doble clave en la séptima entrada que rompió el empate 3-3. Con dos outs y corredores en base, el dominicano cazó un pitcheo rompiente y lo envió por encima del jardinero izquierdo, remolcando dos anotaciones que pusieron arriba a Cleveland de manera definitiva .

Ese batazo no solo cambió el marcador, sino también el impulso emocional del encuentro.

Los Guardians se adelantaron con jonrón del novato Chase DeLauter en el primer inning, pero Seattle respondió con poder, incluyendo cuadrangulares de Dominic Canzone, Brendan Donovan y Luke Rale.

Chase DeLauter es uno de los prospectos más prometedores en la organización de los Cleveland Guardians. Jardinero de gran físico y habilidades completas, fue seleccionado en la primera ronda del Draft de la MLB de 2022 procedente de la Universidad James Madison.

Así se resolvió

A pesar de los cuatro vuelacercas de los Mariners, Cleveland se mantuvo en juego gracias a su ofensiva oportuna y su capacidad de producir carreras en momentos clave.

Antes del batazo de Ramírez, Brayan Rocchio había empatado parcialmente el encuentro con un doble productor en el quinto episodio. Luego, en el séptimo, la secuencia de sencillos preparó el escenario para que el dominicano hiciera el resto.

Tras su conexión decisiva, Seattle intentó reaccionar con otro jonrón de Canzone en esa misma entrada, pero el bullpen de Cleveland logró contener cualquier amenaza adicional .

El relevo de los Guardians selló el triunfo con solidez, destacándose Connor Brogdon, quien se llevó la victoria, y Cade Smith, que cerró el noveno inning sin complicaciones.