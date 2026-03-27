La MLB arranca con 82 dominicanos en rosters y US$571,8 millones asegurados

Willy Adames y Rafael Devers forman en los Gigantes una de las parejas más ofensivas y mejor pagada del béisbol. ( AFP )

Hay 82 dominicanos repartidos en las plantillas de 26 hombres que los 30 clubes de las Grandes Ligas anunciaron para comenzar la campaña 2026, siete menos que los 89 de 2025. Esta vez, hay 14 que inician el curso en la lista de lesionados.

Los activos se reparten entre 36 lanzadores y 46 jugadores de posición, entre ellos cinco receptores, tres de estos titulares.

Salvo los Mellizos, en cada equipo habrá al menos un quisqueyano, encabezado por Marlins, Mets y Padres, con seis. Venezuela, el segundo exportador de talento al circuito, comenzó la zafra con 57 en plantillas de 26 y cuatro lastimados.

Del pelotón duartiano que dio inicio a la campaña hay 72 con contratos que les aseguran recibir en sus cuentas bancarias este año unos 571,890,000 de dólares de acuerdo a Spotrac.

Los otros 24 cuyos pagos están sujetos a tiempo en roster de 26 o lista de lesionados pueden acceder hasta 18,820,000 entre marzo y septiembre. De ahí que la suma total puede llegar hasta 590,710,00 millones entre los 96 con acuerdos vinculados a la MLB.

Con Juan Soto y sus 46,8 millones a la cabeza, hay 19 dominicanos que superarán el umbral de los 10 millones este curso y 60 cobrarán al menos un millón.

Los otros 34 están sujeto desde el salario mínimo (780,000) hasta pagos con ligeros aumentos, ya que se encuentran en la fase de prearbitraje (menos de tres años de servicio) o firmaron como agente libre sin un alto valor.

Sobresale en la lista los 16,5 millones que los Rays tienen en reserva correspondiente a Wander Franco, pero que el juicio pendiente que tiene en la corte de Puerto Plata le impide presentarse a los Estados Unidos y puede sumarse al dinero que ya ha perdido de su contrato de 180 millones.

Fuera de roster

Johan Rojas cumplen una sanción por dopaje, mientras que Emmanuel Clase y Luis L. Ortiz están acusados de formar parte de una red de amaños con lanzamientos en apuestas deportivas, lo que los mantiene en la lista restringida sin disfrute a salario.

Liga Americana

Orioles (3): Leody Taveras (OF), Samuel Basallo (C) y Yaramil Hiraldo (PD).

Red Sox (1): Brayan Bello (PD).

Yankees (3): Austin Wells (C), Amed Rosario (IF) y Camilo Doval (PD).

Rays (1): Junior Caminero (IF).

Blue Jays (2): Vladimir Guerrero Jr (IF) y Jesús Sánchez (OF).

White Sox (1): Seranthony Domínguez (PD).

Guardians (2): José Ramírez (IF) y Ángel Martínez (OF).

Tigers (1): Framber Valdez (1).

Royals (2): Starling Marte (OF) y Carlos Estévez (PD).

Athletics (3): Luis Severino (PD), Elvis Alvarado (PD) y Luis Medina (PD).

Astros (5): Jeremy Peña (1F), Yainer Díaz (C ), Cristian Javier (PD), Bryan Abreu (PD) y Roddeny Muñoz (PD).

Angels (3): Jeimer Candelario (IF), José Soriano (PD) y Walbert Ureña (PD).

Mariners (5): Julio Rodríguez (OF), Víctor Robles (OF), Luis Castillo (PD), José A. Ferrer (PD) y Carlos Vargas (PD).

Rangers (1): Ezequiel Durán (IF).

Liga Nacional

Braves (4): Jorge Mateo (IF), Reynaldo López (PD), Joel Payamps (PD) y Osvaldo Bidó (PD).

Marlins (6): Agustín Ramírez (C), Cristopher Morel (OF), Otto López (OF), Sandy Alcántara (PD), Eury Pérez (PD) y Heriberto Hernández (PD).

Mets (6): Juan Soto (OF), Jorge Polanco (IF), Mark Vientos (IF), Freddy Peralta (PD), Huáscar Brazobán (PD) y Luis García (PD).

Filis (2): Cristopher Sánchez (PZ) y Jhoan Durán (PD).

Nationals (3): Luis García Jr. (IF), Nasim Núñez (IF) y José Tena (IF).

Cubs (1): Edward Cabrera (PD).

Reds (2): Elly de la Cruz (IF) y Noelvi Marte (OF).

Brewers (2): Gary Sánchez (C) y Abner Uribe (PD).

Pirates (5): Oneil Cruz (OF), Marcell Ozuna (BD), Yohan Ramírez (PD), Dennis Santana (PD) y Gregory Soto (PZ).

Cardinals (2): George Soriano (PD) y José Fermín (IF).

Diamondbacks (3): Ketel Marte (IF), Geraldo Perdomo (IF) y Carlos Santana (IF).

Rockies (2): Willi Castro (OF) y Juan Mejía (PD).

Dodgers (2): Teoscar Hernández (OF) y Santiago Espinal (IF).

Padres (6): Manny Machado (IF), Miguel Andújar (IF), Fernando Tatis Jr. (OF), Ramón Laureano (OF), Wandy Peralta (PZ) y Randy Vásquez (PD).

Giants (3): Willy Adames (IF), Rafael Devers (IF) y Jerar Encarnación (OF).