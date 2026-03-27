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Geraldo Perdomo
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VIDEO | Tras el último out del Clásico, Perdomo da vuelta a la página y comienza con jonrón su 2026

El campocorto dominicano deja atrás el Clásico y brilla pese a derrota de Arizona

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    VIDEO | Tras el último out del Clásico, Perdomo da vuelta a la página y comienza con jonrón su 2026
    Geraldo Perdomo celebra luego de conectar un batazo con Arizona. (ARCHIVO/ AP)

    El dominicano Geraldo Perdomo mostró madurez tras el polémico ponche que selló la eliminación de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026.

    Lejos de alimentar la controversia, el campocorto dejó claro al final de ese partido contra Estados Unidos que "los umpires son humanos" y que los errores forman parte del juego, una postura que fue destacada en distintas publicaciones tras aquel dramático desenlace .

    Su reacción, serena en medio de la frustración, reflejó liderazgo y carácter en uno de los momentos más tensos del torneo.

    Apenas días después, Perdomo demostró que sabe pasar la página.

    En el inicio de la temporada de Grandes Ligas, el torpedero de los Arizona Diamondbacks respondió con el bate en el cuarto episodio al conectar un cuadrangular de dos carreras frente a los Los Ángeles Dodgers. Su batazo fue ante el estelar abridor japonés Yoshinobu Yamamoto y le dio ventaja momentánea a Arizona de 2-0.

    Resultado final

    El partido, sin embargo, tomó otro rumbo rápidamente. Los Dodgers reaccionaron con una ofensiva explosiva, especialmente en la quinta entrada, donde armaron un rally que cambió el marcador y el impulso del juego.

    Un jonrón de tres carreras de Andy Pages encabezó la remontada. La ofensiva de Los Ángeles siguió castigando el pitcheo rival, sumando carreras clave en innings posteriores, incluyendo un cuadrangular de Will Smith que amplió la distancia a 4-2. Al final, los Dodgers se impusieron con marcador de 8-2 en un inicio contundente de su defensa del título.

    Gran parte del control del juego estuvo en manos del japonés Yoshinobu Yamamoto, quien tuvo una sólida salida de seis entradas. El derecho permitió apenas dos carreras y cinco hits, sin otorgar boletos y con seis ponches, mostrando dominio y precisión desde la lomita.

    Por los Dodgers, Teoscar Hernández se fue de 4-1, con una anotada.

    Por los Dbacks, Ketel Marte terminó de 4-0. Carlos Santana concluyó de 3-0.

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