Yankees tienen en la mira adquirir de alguna manera Paul Skenes, según reportes

Paul Skenes es pretendido en el Bronx desde hace al menos una temporada. ( X / @MLBALOMEX )

Los Yankees han estado intentando concretar la operación, y aunque aún no lo logran, parece que sus aspiraciones vayan a cambiar pronto.

Según un reporte Jon Heyman en un artículo para el New York Post, los Bombarderos del Bronx intentaron adquirir a Paul Skenes antes de la fecha límite de cambios del año pasado.

Sin embargo, ante la negativa de los Pittsburgh Pirates de considerar la idea, los Yankees no han desistido y seguirán intentando hacerse con el fenómeno en el futuro.

Skenes, de 23 años, es dos veces All-Star y fue el Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2025, luego de registrar la mejor efectividad de las Grandes Ligas en 2025 con 1.97 en 32 aperturas con Pittsburgh.

El año anterior, también fue reconocido como Novato del Año de la Liga Nacional.

Cómo inició

El derecho tuvo una salida atípica en el Día Inaugural contra los New York Mets en Nueva York el jueves, cuando apenas logró dos outs antes de ser retirado del juego tras realizar 37 lanzamientos en la primera entrada.

Aun así, Skenes es sin duda uno de los lanzadores abridores élite del béisbol, y posiblemente el mejor de la Liga Nacional.

Los Pirates mantienen el control contractual sobre él hasta la temporada 2029, antes de que pueda declararse agente libre.

La novia de Skenes, Livvy Dunne, reside en Nueva York, aunque no se sabe si esto podría influir en un posible movimiento hacia los Yankees. El lanzador es originario de Orange County, California, jugó béisbol universitario en Air Force y LSU, y actualmente tiene una residencia en el sur de Florida.

Cuando el año pasado empezaron a circular rumores de que podría de alguna forma pasar a los Yankees, Skenes le comentó a ESPN : “No espero que eso pase”, en referencia a un posible traspaso. y añadió que la decisión no depende de él, sino del equipo.