Cade Horton brilla en su debut y guía a los Cachorros sobre los Nacionales

El joven derecho lanzó más de seis sólidas entradas en el triunfo de Chicago, mostrando madurez y eficiencia en su primera apertura de 2026

¿Cómo fue la actuación de Cade Horton en su debut de 2026?

Cade Horton tuvo un inicio prometedor en la temporada 2026, liderando a los Cachorros de Chicago a una victoria 10-2 sobre los Nacionales de Washington en el Wrigley Field.

El derecho de 24 años trabajó 6.1 entradas en su debut del año, permitiendo apenas dos carreras y cuatro hits, con cuatro ponches y un boleto, en una salida eficiente que necesitó solo 75 lanzamientos para completar su labor.

Horton dominó desde el inicio, retirando a los primeros nueve bateadores que enfrentó y necesitando apenas 28 pitcheos para completar las primeras tres entradas sin permitir libertades.

El único daño significativo llegó en la cuarta entrada, cuando James Wood conectó un cuadrangular solitario que rompió la racha perfecta del joven lanzador.

A partir de ahí, Horton se mantuvo en control, confiando en su defensa y trabajando con rapidez para mantener a raya a la ofensiva rival. Su actuación permitió a Chicago tomar el control del partido mientras la ofensiva respaldaba con contundencia.

Reacciones y expectativas tras la victoria de Chicago

El dirigente Craig Counsell había anticipado antes del juego que el desarrollo de Horton podría tener altibajos en 2026, pero el derecho respondió con una apertura sólida que reafirma su potencial dentro de la rotación del equipo.

Tras el encuentro, Horton destacó la importancia de la química dentro del equipo y la continuidad del grupo como factores clave para el éxito a lo largo de la temporada.

La victoria representó la primera de Chicago en la campaña, en un año en el que las expectativas son altas para una franquicia que apuesta por su núcleo joven y su cuerpo de lanzadores para competir.