Jacob deGrom pospone su debut en 2026 por rigidez en el cuello

El estelar lanzador de los Texas Rangers, Jacob deGrom, no pudo realizar su esperado debut en la temporada 2026 luego de ser retirado de su apertura programada este sábado ante los Philadelphia Phillies debido a rigidez en el cuello.

El derecho explicó que se despertó en la mañana con molestias en el lado derecho del cuello, lo que encendió las alertas dentro del equipo. A pesar de acudir temprano al estadio con la intención de recibir tratamiento y tratar de lanzar, finalmente se tomó la decisión de no arriesgarlo.

Tras conversar con el dirigente y el cuerpo médico, los Rangers optaron por manejar la situación con cautela, priorizando la salud del lanzador por encima del arranque de temporada.

Medidas tomadas por Texas Rangers ante la lesión

Aunque no pudo subir al montículo en el Citizens Bank Park, deGrom se mostró optimista y confía en que la molestia no será de larga duración. La expectativa es que pueda integrarse a la rotación en algún momento del actual viaje del equipo.

Para cubrir su ausencia, Texas recurrió a un ajuste en su rotación, otorgando la apertura a otro brazo disponible mientras el as del equipo completa su recuperación.

La decisión de frenar su debut responde también al historial reciente de lesiones del dos veces ganador del premio Cy Young, por lo que la organización prefiere actuar con prudencia en las primeras semanas de la campaña.

Por ahora, el estreno de deGrom en 2026 deberá esperar, aunque dentro del equipo mantienen la confianza en que estará de regreso en el corto plazo.