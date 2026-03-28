Cease poncha a 12 y hace historia en su debut con Toronto

Dylan Cease tuvo una presentación memorable con los Azulejos de Toronto, demostrando de inmediato por qué fue una de las grandes adquisiciones del equipo en la temporada baja.

Récords y desempeño destacado de Dylan Cease en su debut

El derecho ponchó a 12 bateadores en 5.1 entradas de labor, permitiendo apenas una carrera, en una actuación dominante que marcó un nuevo récord de la franquicia para un lanzador en su debut con el equipo.

Cease superó así la marca anterior de 11 ponches establecida por David Price en 2015, consolidando una de las mejores primeras impresiones para un pitcher en la historia de Toronto.

El derecho estuvo especialmente intratable en un tramo del juego, donde retiró a siete bateadores consecutivos por la vía del ponche, incluyendo una secuencia dominante entre la tercera y la quinta entrada.

En total, permitió apenas tres hits y otorgó dos boletos antes de salir del partido en el sexto episodio, dejando corredores en base tras su salida.

Impacto del nuevo contrato y proyección en la rotación de Toronto

La actuación de Cease no solo destacó por la cantidad de ponches, sino también por su control y capacidad para imponerse en momentos clave, reafirmando su estatus como uno de los abridores más dominantes de las Grandes Ligas.

Su debut llega luego de firmar un contrato de siete años y 210 millones de dólares con Toronto, el más grande otorgado por la franquicia a un agente libre, y refuerza las expectativas de que será pieza clave en la rotación del equipo.

Además, su salida continuó una tendencia impresionante del pitcheo de los Azulejos, ya que junto a la destacada actuación previa de Kevin Gausman, el equipo logró que sus abridores sumaran cifras históricas de ponches en los primeros juegos de la temporada.

Cease, quien venía de una etapa con los Padres de San Diego, mostró desde el inicio que puede ser una figura determinante en las aspiraciones de Toronto para la temporada.