Video | Edwin Díaz brilla en su debut con los Dodgers con una entrada al ritmo de trompeta en vivo

Por primera vez vistiendo el uniforme de los Los Angeles Dodgers, el estelar relevista Edwin Díaz hizo lo que mejor sabe hacer: dominar desde el montículo... y ofrecer un espectáculo inolvidable desde su entrada al terreno.

En su debut con el equipo, Díaz saltó desde el bullpen del Dodger Stadium acompañado por su ya icónica canción de entrada, "Narco", pero con un toque especial. Esta vez, el tema fue interpretado en vivo por una trompetista ubicada en el estadio, elevando aún más la atmósfera del momento.

El derecho, visiblemente sorprendido por la puesta en escena, confesó después del partido que no esperaba ese detalle.

Impacto y desempeño de Díaz en el bullpen de los Dodgers

"Escuché una trompeta antes de salir y pensé: ´No puede ser, tienen una trompeta en vivo´", comentó Díaz, quien disfrutó la experiencia tanto como los fanáticos.

Más allá del espectáculo, el cerrador también respondió en el terreno. Lanzó una novena entrada sin permitir carreras, ponchando a dos de los cuatro bateadores que enfrentó para asegurar la victoria 5-4 de los Dodgers sobre los Arizona Diamondbacks, apuntándose su primer salvamento de la temporada.

El dirigente Dave Roberts había sido advertido de la posibilidad de una presentación especial si se daba una situación de salvamento, y no ocultó su satisfacción por el resultado.

"Sabía que podía haber una trompeta en vivo. Fue algo genial, y él hizo su trabajo", señaló el piloto.

La canción "Narco", popularizada por Díaz durante su etapa con los Mets, se ha convertido en una de las entradas más reconocidas del béisbol, combinando música electrónica con una potente sección de trompeta que enciende a los aficionados cada vez que el cerrador pisa el terreno.

El debut de Díaz no solo dejó claro su valor en el bullpen angelino, sino que también confirmó que su presencia seguirá siendo sinónimo de espectáculo... y efectividad en el noveno inning.