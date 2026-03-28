Los Marineros hacen historia en el arranque de temporada

Los Seattle Mariners han comenzado la temporada 2026 de una manera poco convencional... y totalmente histórica.

En sus dos primeros partidos del calendario, la ofensiva del equipo ha sido tan particular como efectiva: todos sus hits han sido extrabases. Ninguno ha sido sencillo.

¿Qué marca histórica lograron los Seattle Mariners en el inicio de la temporada 2026?

Seattle suma nueve imparables en ese tramo inicial, y cada uno de ellos se ha convertido en doble, triple o cuadrangular, un hecho sin precedentes en el béisbol moderno.

De acuerdo con los registros disponibles desde 1900, los Mariners son el primer equipo en iniciar una temporada sin conectar un solo sencillo en sus dos primeros juegos. Además, apenas es la novena vez en ese periodo que una franquicia logra una racha de dos encuentros consecutivos sin hits de una base.

Detalles de la producción ofensiva y resultados iniciales

Durante este arranque, la producción ofensiva se ha repartido en dos dobles, un triple y seis cuadrangulares, reflejando un enfoque totalmente orientado al poder.

A pesar de esa inusual estadística, Seattle ha logrado dividir honores en sus dos compromisos iniciales, mostrando que, aunque el contacto ha sido limitado, el impacto de sus batazos ha sido significativo.

El inicio de los Mariners no solo ha captado la atención por lo curioso de la marca, sino también por lo difícil que resulta sostener un patrón ofensivo de este tipo en un deporte donde el sencillo suele ser la base del ataque.

Por ahora, Seattle ha demostrado que puede abrir una temporada rompiendo esquemas... y haciendo historia desde el primer día.