Sandy Alcántara domina en el día inaugural y guía triunfo de Marlins sobre Rockies

El regreso del as dominicano Sandy Alcántara marcó el tono del inicio de temporada para los Miami Marlins, que vencieron 2-1 a los Colorado Rockies el viernes por la noche en el loanDepot Park.

Alcántara se convirtió en el primer abridor de Miami en 11 años en completar al menos siete entradas en un Día Inaugural, mostrando una versión dominante que recordó a su campaña de Cy Young en 2022.

El derecho necesitó apenas 73 lanzamientos para limitar a Colorado a una carrera sucia, con cinco ponches, dos boletos y cuatro hits permitidos, todos sencillos, en una actuación eficiente y controlada tras su regreso de cirugía Tommy John.

El apoyo llegó desde las nuevas piezas del equipo. El veterano Austin Slater protagonizó una jugada clave en la cuarta entrada al retirar en el plato a Jake McCarthy con un potente tiro desde los jardines, evitando daño mayor en un momento crítico.

Pese a un error posterior de Javier Sanoja y un sencillo productor de Jordan Beck, los Marlins lograron contener la amenaza.

En la ofensiva, el prospecto Owen Caissie abrió el marcador con un doble impulsor en la segunda entrada en su debut con el equipo, mientras que Sanoja añadió un sencillo productor que terminó siendo decisivo en el cerrado encuentro, reporta Christina De Nicola, de MLB.com.

El bullpen completó la tarea. El zurdo Andrew Nardi retiró dos outs en la octava antes de que Anthony Bender escapara de una situación de peligro con un ponche clave. En la novena, el cerrador Pete Fairbanks aseguró su primer salvamento de la temporada con un inning sin anotaciones.

Así, Miami comenzó la campaña con una victoria sustentada en el dominio de su principal figura y en el impacto inmediato de sus nuevas incorporaciones.

Por los Marlins, el receptor Agustín Ramírez de 3-0, un boleto. El shortstop Otto López de 3-0, un boleto. Heriberto Hernández de 4-0.

Por los Rockies, Willi Castro, de 4-0, anotó la única vuelta de Colorado y se ponchó dos veces. El relevista Juan Mejía tiró los últimos dos capítulos, permitió un hit y ponchó a uno.