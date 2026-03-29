Fiasco arbitral en Cincinnati: El sistema ABS expone una jornada para el olvido de C.B. Bucknor

C.B. Bucknor, derecha, discute con Alex Cora y Trevor Story durante el partido del sábado. ( FUENTE EXTERNA )

En una tarde donde la tecnología y el factor humano colisionaron de forma dramática, el veterano árbitro de las Grandes Ligas, C.B. Bucknor, se convirtió en el protagonista involuntario de uno de los partidos más accidentados de la joven temporada 2026.

Durante la victoria de los Rojos de Cincinnati 6-5 sobre los Medias Rojas de Boston en entradas extras, el nuevo sistema de desafíos de Sistema Automático de Bolas y Strikes (ABS) no solo dictó sentencia sobre las jugadas, sino que puso bajo la lupa la precisión del arbitraje tradicional.

A sus 63 años y con una carrera en las Mayores que se remonta a 1996, Bucknor es uno de los jueces con mayor antigüedad en el circuito. Sin embargo, la experiencia no fue suficiente para evitar que el sistema computarizado revirtiera seis de sus decisiones en el plato de forma consecutiva.

El momento más crítico ocurrió en la sexta entrada, cuando el antesalista venezolano Eugenio Suárez desafió con éxito dos terceros strikes cantados por Bucknor en turnos seguidos.

En ambas ocasiones, el sistema ABS demostró que los envíos estaban claramente fuera de la zona, obligando al oficial a rectificar su decisión ante el asombro del público en el Great American Ball Park.

La disparidad en la precisión fue tan evidente que los Rojos finalizaron el encuentro con un récord perfecto de 5 de 5 en desafíos ganados, mientras que los Medias Rojas lograron revertir una decisión en tres intentos. No obstante, la tensión alcanzó su punto de ebullición en el octavo episodio, y esta vez no fue por un conteo de bolas y strikes.

La jugada más contundente

Bucknor sentenció un ponche contra Trevor Story tras un intento de swing que, a ojos del bateador y del cuerpo técnico de Boston, nunca se completó. Ignorando la práctica habitual de consultar con el árbitro de primera base para obtener un ángulo más claro, Bucknor decretó el out de forma unilateral.

La decisión desató la furia de Story y provocó la salida inmediata del mánager Alex Cora, quien terminó siendo expulsado tras una acalorada discusión.

"Su trabajo es uno solo: cantar bolas y strikes", declaró un frustrado Cora tras el partido en entrevista con NESN. "No fue su mejor día. Así funciona el sistema. Es evidente y todo el mundo lo ve. Él será el primero en aceptarlo; lo vi agachar la cabeza después de una de las revisiones. Todos somos humanos".

Esta jornada reabre el debate sobre la implementación total de los "árbitros robots". Mientras la MLB continúa evaluando la transición hacia un sistema ABS híbrido o completo, actuaciones como la de este sábado sugieren que la tecnología ha llegado para exponer las costuras de un oficio donde el margen de error humano es cada vez menos tolerable.