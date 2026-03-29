Jesús y Gary Sánchez conectan sus primeros jonrones en la campaña

Jesús Sánchez conectó su primer cuadrangular del año. ( FUENTE EXTERNA )

Los Azulejos de Toronto barrieron la serie de tres partidos del fin de semana ante los Atléticos, al vencerlos con marcador de 5-2 la tarde de ayer.

El dominicano Jesús Sánchez conectó su primer cuadrangular de la temporada en la segunda entrada y remolcó dos carreras.

Vladimir Guerrero Jr. pegó dos hits en cuatro turnos al bate y elevó su promedio a .400 en la campaña.

Gary conecta jonrón

Los Cerveceros de Milwaukee vencieron 9-7 a los Medias Blancas de Chicago para completar la barrida de tres partidos, con una actuación de dos hits y dos remolcadas del receptor Gary Sánchez, quien disparó su primer vuelacercas de la campaña.

La derrota recayó sobre el relevista dominicano Seranthony Domínguez, quien permitió dos hits y dos carreras limpias en un tercio de entrada, en el que además otorgó un boleto.

De los Santos debuta

El inicialista Deyvison de los Santos se convirtió en el dominicano número 962 en debutar en el béisbol de las Grandes Ligas, en la victoria 4-3 de los Marlins de Miami sobre los Rockies de Colorado.

Con el triunfo, los Marlins completaron la barrida de tres partidos, logrando su primer arranque de 3-0 desde 2009.

De los Santos ocupó el octavo puesto en el orden al bate de los Peces y conectó un imparable en dos turnos oficiales.

Por los Marlins, Otto López se fue de 4-2 con una remolcada; Heriberto Hernández de 3-0, y Agustín Ramírez de 2-0.

Por los Rockies, Willi Castro conectó un doble en tres turnos y anotó una carrera.

Santana logra triunfo

El relevista Dennis Santana se adjudicó el triunfo en la victoria 4-3 de los Piratas de Pittsburgh sobre los Mets de Nueva York en diez entradas.

Santana (1-0, 0.00) trabajó una entrada en blanco con un ponche. El salvamento correspondió al mexicano José Urquidy, quien permitió un hit, otorgó una base por bolas y permitió que anotara el corredor fantasma en la décima entrada.

Por los Mets, Juan Soto se fue de 5-2 con un doble y dos remolcadas, mientras que Jorge Polanco se fue en blanco en cinco turnos.

Por los Piratas, Oneil Cruz bateó de 4-1 con una carrera anotada.

Durán empuja una

Ezequiel Durán conectó un hit, anotó una carrera y remolcó otra en la victoria 8-3 de los Vigilantes de Texas sobre los Filis de Filadelfia, en el Citizens Bank Park de Filadelfia.