Video| José Ramírez alcanza los 400 dobles en victoria de Cleveland

El dominicano José Ramírez alcanzó los 400 dobles en su carrera , convirtiéndose en una de las figuras más consistentes de su generación, en la victoria 6-5 en 10 entradas de los Guardianes de Cleveland ante los Marineros de Seattle.

Ramírez volvió a ser clave en la ofensiva de Cleveland en un partido muy disputado que necesitó entradas extras para definirse.

Detalles del partido entre Guardianes y Marineros

El novato Chase DeLauter se convirtió en el héroe del encuentro al disparar un cuadrangular en la décima entrada que rompió el empate y aseguró el triunfo para los Guardianes.

Cleveland tomó ventaja en las primeras entradas, pero Seattle respondió para igualar el marcador y forzar las entradas extra en un duelo muy equilibrado.

El bullpen de los Guardianes hizo el trabajo en los episodios finales, limitando a los Marineros y permitiendo que la ofensiva resolviera el encuentro en el décimo inning.

Con este triunfo, Cleveland continúa mostrando solidez en el inicio de la temporada, respaldado por el liderazgo ofensivo de Ramírez, quien sigue acumulando hitos importantes en su carrera.

El antesalista de Baní reafirma su legado como uno de los bateadores más completos del béisbol actual, destacándose tanto por su poder como por su consistencia al contacto.