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Video| José Ramírez alcanza los 400 dobles en victoria de Cleveland

El dominicano logra otra marca histórica mientras los Guardianes se imponen en entradas extras ante Seattle

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    Video| José Ramírez alcanza los 400 dobles en victoria de Cleveland
    José Ramírez (FUENTE EXTERNA)

    El dominicano José Ramírez alcanzó los 400 dobles en su carrera, convirtiéndose en una de las figuras más consistentes de su generación, en la victoria 6-5 en 10 entradas de los Guardianes de Cleveland ante los Marineros de Seattle

    Ramírez volvió a ser clave en la ofensiva de Cleveland en un partido muy disputado que necesitó entradas extras para definirse.

    Detalles del partido entre Guardianes y Marineros

    El novato Chase DeLauter se convirtió en el héroe del encuentro al disparar un cuadrangular en la décima entrada que rompió el empate y aseguró el triunfo para los Guardianes.

    Cleveland tomó ventaja en las primeras entradas, pero Seattle respondió para igualar el marcador y forzar las entradas extra en un duelo muy equilibrado.

    El bullpen de los Guardianes hizo el trabajo en los episodios finales, limitando a los Marineros y permitiendo que la ofensiva resolviera el encuentro en el décimo inning.

    Con este triunfo, Cleveland continúa mostrando solidez en el inicio de la temporada, respaldado por el liderazgo ofensivo de Ramírez, quien sigue acumulando hitos importantes en su carrera.

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