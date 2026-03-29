McCutchen se disculpa con un fan tras su primer jonrón con los Rangers

Andrew McCutchen vivió un momento tan curioso como memorable en su regreso a Filadelfia.

El veterano bateador designado de los Rangers de Texas conectó su primer cuadrangular con el uniforme del equipo, un batazo de tres carreras en la parte alta de la cuarta entrada. Sin embargo, lo que más llamó la atención ocurrió inmediatamente después.

Tras recorrer las bases, McCutchen se giró hacia las gradas del Citizens Bank Park —donde jugó entre 2019 y 2021— y, con una sonrisa, le ofreció una disculpa a un fanático de los Filis que le había gritado desde su asiento.

"Lo siento", expresó el veterano, en tono relajado, mientras se encogía de hombros en dirección al aficionado, en una escena que rápidamente se volvió viral.

McCutchen ya había anticipado una recepción especial durante la serie en Filadelfia, debido a su pasado con el equipo, y respondió dentro del terreno con el bate caliente. Además de su jonrón, también conectó un doble y anotó otra carrera en el partido.

Impacto y desempeño de McCutchen con los Rangers de Texas

El desempeño del ex Jugador Más Valioso de la Liga Nacional ha sido clave en este inicio de temporada para Texas. Un día antes, había conectado el imparable que resultó decisivo en la victoria de los Rangers en entradas extras.

A sus 39 años, McCutchen continúa aportando tanto ofensiva como liderazgo, ahora con un nuevo uniforme, pero demostrando que aún tiene impacto en las Grandes Ligas.