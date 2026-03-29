Video| Murakami conecta jonrón por tercer juego consecutivo y hace historia con los Medias Blancas

El japonés Munetaka Murakami continúa dejando una impresión inmediata en las Grandes Ligas.

¿Qué récords ha alcanzado Munetaka Murakami en sus primeros juegos?

El poderoso bateador de los Medias Blancas de Chicago conectó un cuadrangular por tercer partido consecutivo, extendiendo un inicio de carrera poco común y colocándose en un grupo histórico de jugadores que han logrado esta hazaña en sus primeros juegos en MLB.

El batazo de Murakami llegó en la segunda entrada, cuando envió un lanzamiento con cuenta de 3-2 hacia las gradas del jardín derecho-central, dándole impulso ofensivo a Chicago en ese momento del encuentro.

Con este jonrón, Murakami se une a un grupo muy exclusivo de peloteros que han conectado cuadrangular en cada uno de sus primeros tres juegos en las Grandes Ligas. Según datos históricos, solo Trevor Story (2016) y Kyle Lewis (2019) habían logrado algo similar previamente.

Trayectoria y desempeño previo de Munetaka Murakami

Además, comparte este arranque explosivo con el prospecto de Cleveland Chase DeLauter, quien también ha comenzado su carrera con jonrones en juegos consecutivos.

Murakami, de 26 años, viene de una destacada trayectoria en Japón, donde conectó 246 cuadrangulares en ocho temporadas con los Yakult Swallows, incluyendo una histórica campaña de 56 jonrones en 2022.

El toletero firmó con Chicago antes de la temporada 2026 y no ha tardado en demostrar su poder, convirtiéndose rápidamente en una de las principales historias ofensivas del arranque de campaña.