Dodgers y Toronto, protagonistas de la pasada Serie Mundial, inician el 2026 barriendo sus rivales

El receptor de los Dodgers, Will Smith, remolcó cinco vueltas en los tres primeros partidos del equipo. ( FUENTE EXTERNA )

Los Toronto Blue Jays y los Los Ángeles Dodgers, quienes protagonizaron una épica Serie Mundial 2025 que se extendió a siete juegos, arrancaron sus campañas de 2026 con sendas barridas en sus respectivas series.

Toronto logró la victoria 5-2 sobre los Oakland Athletics el domingo, gracias a los jonrones de George Springer, Jesús Sánchez y Kazuma Okamoto, que fueron claves para su triunfo.

Los campeones de la Liga Americana cerraron cada uno de sus primeros dos juegos contra los Athletics con un hit de triunfo en el último turno al bate. Además, recibieron destacadas actuaciones de sus lanzadores abridores a lo largo de los tres juegos disputados.

Los Blue Jays combinaron para ponchar a 50 bateadores durante la serie de apertura, estableciendo un nuevo récord de Grandes Ligas para ponches en los primeros tres juegos de una temporada, según informó Ian Harrison de la Associated Press.

"Aniversario número 50 de los Blue Jays y 50 ponches en tres juegos", destacó el manager John Schneider. "Un número redondo", agregó, señalando la importancia de esa marca histórica en el inicio de campaña.

Los abridores de Toronto, Kevin Gausman, Dylan Cease y Eric Lauer, permitieron solo cuatro carreras limpias y registraron un total de 32 ponches en la serie, mostrando una rotación imparable en la apertura de temporada.

El manager de los Athletics, Mark Kotsay, también reconoció la calidad del pitcheo rival: "Nos enfrentamos a un gran pitcheo. Tienen muy buenos lanzadores. Obviamente, con sus abridores principales, tuvimos muchas dificultades", comentó sobre la formidable actuación de los lanzadores de Toronto.

Por el tricampeonato

Por su parte, los Los Ángeles Dodgers barrieron también a los Arizona Diamondbacks en su serie de apertura, logrando su tercer triunfo el sábado con un marcador de 3-2. El bullpen de Los Angeles brilló en cada victoria, combinando para lanzar 11 2/3 innings sin permitir carreras.

El receptor Will Smith ha sido una de las principales armas en la alineación de los Dodgers, al conectar dos jonrones, cinco carreras impulsadas y un OPS de 1.091 hasta el momento.

Smith, quien celebró su cumpleaños el sábado, sorprendió a los Diamondbacks con un jonrón decisivo en la octava entrada, que terminó siendo el batazo ganador del partido. Este fue el tercer triunfo consecutivo para los Dodgers, quienes se presentan como uno de los equipos más sólidos al inicio de la temporada.