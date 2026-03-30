Hancock lanza 6 entradas sin permitir hits, Mariners blanquean a los Guardians

En una noche marcada por la solidez en la loma y el desahogo ofensivo, los Seattle Mariners lograron una victoria contundente de 8-0 sobre los Cleveland Guardians, en la apertura de una nueva serie en la Semana Inaugural.

Sin duda, el gran protagonista de la velada fue Emerson Hancock, quien se mostró dominante durante seis entradas sin permitir hits y ponchando a nueve bateadores, un récord personal para el joven lanzador.

La victoria fue clave para los Mariners, que, después de una serie cargada de presión, necesitaban un respiro en su bullpen, especialmente en una jornada donde los relevistas Andrés Muñoz y Eduard Bazardo, probablemente también Gabe Speier, no estuvieron disponibles.

A pesar de este desafío, Hancock se encargó de manejar la situación con maestría, enfrentando a 19 bateadores sin permitir que ninguno llegara a base, salvo por un boleto a José Ramírez en la primera entrada y un pelotazo a CJ Kayfus en la sexta.

Plan estratégico

"Emerson ejecutó al más alto nivel", dijo el mánager Dan Wilson, quien señaló lo crucial que fue la actuación de Hancock para evitar el uso del bullpen. En ese sexto episodio, Hancock trabajó con confianza, aún cuando se encontraba en una situación crítica, ya con los Mariners adelante 6-0.

Esta actuación no solo representó una victoria, sino también una oportunidad para dar descanso a sus relevistas, lo que deja a los Mariners en una posición favorable para enfrentar a los New York Yankees el lunes.

La ofensiva también cumplió su parte en la victoria. Brendan Donovan destacó con un jonrón de tres carreras, y a pesar de que los Mariners tuvieron que lidiar con el fastidio de las capas marinas que desactivaron dos elevados (de Randy Arozarena y Josh Naylor), el equipo se mantuvo firme y aseguró la victoria sin contratiempos.

Con esta actuación, el ataque de Seattle demostró estar a la altura de las expectativas para respaldar el dominio de Hancock en la lomita.

Este fue un partido donde Hancock, con su sweeper y su rápido de cuatro costuras, mostró una química impresionante, combinando sus lanzamientos para confundir a los bateadores rivales.

A pesar de una ligera disminución en la velocidad de su recta debido a las bajas temperaturas (43 grados al inicio del partido), la variabilidad en la velocidad y la forma en que ambos pitcheos se complementaron, generaron numerosos swings fallidos, consolidando a Hancock como uno de los mejores de la rotación de los Mariners en su primer inicio de la temporada.

Por los Guardianes, José Ramírz se fue de 2-0 con dos ponches y un boleto; Ángel Martínez terminó de 1-0.

Por Seattle, Julio Rodríguez concluyó de 4-0, con dos anotadas y una base por bolas.