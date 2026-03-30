Promesa de Yankees vende una porción de salarios futuros

Carlos Lagrange comenzará la temporada en ligas menores de los Bombarderos del Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

Carlos Lagrange ha puesto a los reportes a incluirlo entre las promesas del montículo, con rectas que superan las 100 millas, una alta taza de ponches con apenas 22 años.

Es el prospecto número dos en todo el sistema de liga menor de los Yankees y acaba de confirmar su potencial al debutar en la pretemporada con apenas 78 episodios en AA.

Pero Lagrange, un gigante de 6´7 pies oriundo de Herrera, firmó por apenas 10 mil dólares en 2022 cuando tenía 19 años y no ha lanzado más allá de AA, donde el salario apenas alcanza los 1,020 dólares a la semana y el techo en una campaña llega a los 30,905.

De ahí que meses antes de que su recta de 100 mph encendiera el debate sobre su ascenso al equipo grande de los Yankees, el prospecto tomó una decisión financiera inusual: asociarse con Finlete.

Esta start-up o empresa emergente con sede en San Diego permite a los aficionados comprar "acciones" sobre las futuras ganancias de un pelotero, funcionando de manera similar a la bolsa de valores.

Riesgo y capital

El sistema de Finlete busca transferir el riesgo de la carrera profesional del atleta hacia los inversores. Los aficionados pueden invertir desde 300 dólares, obteniendo beneficios como autógrafos o experiencias VIP.

Si el jugador llega a Grandes Ligas y percibe un salario de MLB, los inversores reciben un retorno. De lo contrario, el jugador conserva el capital inicial sin obligación de pago, protegiéndolo de deudas si nunca alcanza Big Show.

Para Lagrange, esta fue una decisión pragmática. A pesar de ser el prospecto número 79 de todo el béisbol, en cuatro temporadas no ha alcanzado los 100 mil dólares en pagos, antes de impuestos.

En contraste, a través de Finlete, recaudó 169,403 (casi 17 veces su bono original) mediante la venta de 75,000 acciones a 2.26 dólares cada una. A cambio, Lagrange se comprometió a devolver el 0.75% de sus futuras ganancias en MLB.

Rob Connolly, fundador de Finlete, dijo al New York Daily News que si Lagrange gana 13 millones en su carrera tendría que devolver 97.000 dólares a los inversores. Pero si ganara 150 millones de dólares, devolvería unos 1,25 millones, más de siete veces invertido por los inversores.

Uso del capital

Dada la complejidad del trato, Finlete se comunicó con Lagrange en español y proporcionó asesoría legal para asegurar que sus padres —ambos con formación universitaria— y él comprendieran cada cláusula.

De acuerdo al Daily News, el lanzador calificó el proceso como "justo y transparente", utilizando el dinero para financiar su entrenamiento, vitaminas y apoyar a su familia.

Precedentes y desafíos

Invertir en atletas no es un concepto exento de fracasos. Empresas como Fantex desapareció en 2017, y casos como el de Big League Advance con Fernando Tatis Jr. están en una disputas legal.

Además, el portafolio de Finlete enfrenta nubarrones: su figura anterior, el cerrador Emmanuel Clase, se encuentra bajo investigación federal por apuestas, lo que pone en duda su futuro profesional.

Antes de Clase, en enero de 2024 Finlete financió al torpedero azuano Echedry Vargas, a quien compró el 10 % de sus futuros salarios y recaudó 82 mil dólares en su plataforma de crowfounding.