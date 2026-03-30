Steve Kerr le escribió una carta al dirigente de los Blue Jays, luego de perder la Serie Mundial

Steve Kerr, (izquierda), dirigente de Golden State Warriors, junto a la estrella del equipo, Stephen Curry. ( FUENTE EXTERNA )

A pesar del tiempo transcurrido, la estrecha derrota de los Toronto Blue Jays en la Serie Mundial frente a los Los Ángeles Dodgers sigue doliendo.

Sin embargo, el mánager de los Blue Jays, John Schneider, puede encontrar algo de consuelo en una carta de un admirador de alto perfil, a pesar de haberla recibido varios meses después del hecho.

Este fin de semana, Schneider reveló a The Athletic que el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, le escribió una carta tras la derrota de Toronto. Schneider no recibió la carta hasta que regresó a su oficina en el Rogers Centre la semana pasada, donde la encontró sobre su escritorio.

La carta estaba fechada el 2 de noviembre de 2025, el día después de la apretada derrota de Toronto en el séptimo juego de la Serie Mundial.

"Cuando la leí", dijo Schneider a The Athletic, "fue como ´Waoo´".

En la carta, Kerr elogió a Schneider por su liderazgo y serenidad durante la serie, y lo felicitó por la temporada.

Kerr también hizo referencia a las Finales de la NBA de 2016, cuando los Warriors perdieron en el séptimo juego contra los Cleveland Cavaliers. Golden State luego ganó los siguientes dos campeonatos de la NBA, ambos contra los Cavs.

Lo que dice

La carta, en su totalidad:

Querido John:

No te conozco, pero sentí la necesidad de escribirte después de ver tu increíble liderazgo durante la Serie Mundial. Tu serenidad, tu fortaleza, tu empatía y tu confianza brillaron en todos los momentos más difíciles. Puedo ver por qué tus jugadores disfrutan jugar para ti. Me impresionó mucho cada vez que te entrevistaron.

Felicidades por una temporada increíble y lamento mucho el dolor. Nosotros perdimos el séptimo juego de las Finales de 2016 contraCleveland de manera similar, y el dolor fue real. Pero lo que siempre sobrevive a través de las derrotas duras es el carácter y la conexión del grupo. La derrota no te definirá, pero la forma en que tú y tus chicos se comportaron después sí lo hará.

Mucho respeto,

Steve Kerr

Para Schneider, no importaba que la carta hubiera estado en su oficina todo el invierno sin abrirse. Las palabras de Kerr sirvieron como una validación de cómo los Blue Jays estaban enfocados en la temporada 2026.

"Fue el mensaje que hemos estado predicando durante toda la temporada baja y en la primavera", dijo Schneider a The Athletic. "El recorrido fue grandioso, y el dolor fue real, pero no nos va a definir. Todos lo pasamos juntos. Lo que nos definirá es cómo perseveramos a través de ello".

Schneider añadió que Kerr es un entrenador a quien siempre ha admirado, incluso mientras consultaba podcasts y libros sobre liderazgo después de asumir el cargo de mánager de Toronto en 2022.

"Tenerlo observándome", dijo Schneider, "y ver cómo manejé la presión, las decisiones y los medios. Que él me diera su aprobación fue algo realmente genial".

Los Blue Jays extendieron el contrato de Schneider a principios de esta semana, manteniéndolo como mánager hasta 2028.