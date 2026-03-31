Jorge Polanco juega con los Mets a pesar de un pequeño problema en el talón de Aquiles

Jorge Polanco posa durante la sesión fotos oficial de los Mets para el 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Jorge Polanco está jugando a pesar de un pequeño problema en el talón de Aquiles, según reportes cercanos al equipo.

Esto explica por qué Polanco ha estado limitado a ser bateador designado en los últimos dos juegos, con Jared Young y Brett Baty alternándose en la primera base.

La buena noticia es que el jugador de 32 años no está lidiando con ningún problema relacionado con la rodilla, una zona en la que ha tenido muchas situaciones en el pasado.

Parece ser una situación manejable para los Mets, quienes siguen siendo cautelosos con su nuevo primera base durante las primeras semanas de la temporada.

Así llegó al Citi Field

Polanco acordó con los Mets de Nueva York un contrato de dos años y 40 millones de dólares en diciembre de 2025, tras rechazar una opción con Seattle.

En 2025, bateó .265 con 26 jonrones y 78 carreras impulsadas en 138 juegos, destacándose también con actuaciones clave en postemporada, incluyendo dos cuadrangulares en la Serie Divisional y un hit decisivo de 15 entradas que impulsó a Seattle a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

A lo largo de su carrera en Grandes Ligas, dividida entre los Minnesota Twins y los Mariners, Polanco ha acumulado una línea ofensiva de .263 de promedio con 154 cuadrangulares y 570 carreras impulsadas, además de haber sido convocado al Juego de Estrellas en 2019.