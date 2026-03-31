Licey retiene a Michael Féliz y firma al agente libre Maikel Franco

Michael Féliz lanza con el Licey en la Lidom. ( FUENTE EXTERNA )

Los Tigres del Licey han dado un importante paso de cara a la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana al contratar al experimentado jugador de cuadro Maikel Franco y al retener al relevista Michael Féliz.

El veterano Franco, quien llega como agente libre, se une a las filas azules para aportar su versatilidad y experiencia en el infield, mientras que Féliz continuará siendo parte del bullpen de los Tigres.

El vicepresidente de operaciones y gerente general del equipo, Audo Vicente, destacó la importancia de la incorporación de Franco: "Estamos contratando a un jugador de impacto que nos ofrece versatilidad y profundidad en el cuadro interior.

Tiene capacidad para poner la pelota en los canales y le brinda a nuestra organización su experiencia y habilidad de jugar múltiples posiciones en el infield", dijo Vicente.

Detalles de los jugadores

Franco, de 32 años, acumula una sólida trayectoria en las Grandes Ligas con nueve temporadas de experiencia, durante las cuales conectó 130 cuadrangulares, 163 dobles y 467 carreras impulsadas en 923 juegos disputados.

Además, durante el verano de 2025, jugó en la Liga de Béisbol Profesional de Japón, donde brilló tanto en la Liga del Este con un promedio de .326 en 18 partidos, como en la Liga del Pacífico, donde pegó 16 extrabases y produjo 32 carreras en 101 encuentros.

En la Lidom, Franco ha demostrado su capacidad al conectar 32 extrabases en 107 juegos de serie regular con los Gigantes del Cibao, acumulando 53 carreras producidas y un impresionante porcentaje de embasarse de .344. Su experiencia y versatilidad en el infield serán una gran adición para los Tigres.

Por otro lado, el relevista Michael Féliz, también de 32 años, seguirá con los Tigres tras tres temporadas con el equipo. En 17 partidos de serie regular, Féliz ha demostrado su eficacia, registrando una efectividad de 2.35, lo que lo convierte en un pilar fundamental del bullpen azul para la nueva temporada.