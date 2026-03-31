Los Gigantes consiguen su primera victoria bajo el mando de Tony Vitello

Tony Vitello cuando fue presentado como nuevo dirigente de los Gigantes de San Francisco, durante la temporada muerta. ( FUENTE EXTERNA )

Los San Francisco Giants marcaron varios hitos importantes en la apertura de su serie contra los San Diego Padres el lunes por la noche en el Petco Park.

El equipo californiano consiguió su primer jonrón de la temporada, logró su primera salida de calidad y, lo más importante, consiguió su primera victoria del año.

Harrison Bader abrió el marcador con un jonrón solitario en el tercer inning, mientras que el derecho Landen Roupp destacó con una actuación sólida en la lomita, ponchando a siete bateadores en seis entradas sin permitir carreras.

Con esta destacada actuación, los Giants lograron una victoria 3-2, rompiendo una racha de tres derrotas consecutivas y logrando su primer triunfo bajo el mando de su nuevo manager, Tony Vitello.

San Francisco llegó al noveno inning con una ventaja de tres carreras, confiando el cierre del juego a Ryan Walker. Sin embargo, el experimentado derecho permitió un pasaporte en cuatro lanzamientos a Jake Cronenworth y, posteriormente, un jonrón de dos carreras de Jackson Merrill, que acercó a los Padres a solo una carrera. A pesar del susto, Walker logró un rodado de Xander Bogaerts para cerrar el partido y sumar su primer salvamento de la temporada.

Con este triunfo, los Giants (1-3) evitaron comenzar la temporada con cuatro derrotas, lo cual no sucedía desde que el equipo se mudó a San Francisco en 1958.

Gran celebración

La única "picazón" que Vitello sintió después del juego fue la ducha de cerveza que le lanzaron sus jugadores, quienes lo tiraron en un carrito de lavandería y lo rociaron con bebidas para celebrar su primer triunfo en Grandes Ligas.

"Hubo bebidas alcohólicas", comentó Vitello, quien salió descalzo para su sesión de prensa posterior al partido, con el cabello mojado bajo su gorra de los Giants. "Pero también había otras cosas mezcladas. En algún momento, planearé mi venganza".

Willy Adames le obsequió una botella de champán al manager Vitello después del partido, mientras que otros veteranos como Matt Chapman y Jerar Encarnación también se acercaron para felicitar a su nuevo dirigente.

Por los Gigantes, Adames terminó de 4-1 y Rafael Devers de 2-0 con dos boletos.

Por los Padres, Fernando Tatis Jr. se fue de 3-1 con una transferencia; Manny Machado no dio de hit en cuatro turnos; Willy Peralta lanzó una entrada en blanco.