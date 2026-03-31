VIDEO | Los Yankees desafiaron con éxito cinco decisiones arbitrales consecutivas contra Seattle

Vista de un resultado del sistema ABS Challenge que usa por primera vez en Grandes Liigas este año. ( FUENTE EXTERNA )

La noche del árbitro de home, Mike Estabrook, fue una pesadilla durante el juego entre los New York Yankees y los Seattle Mariners el lunes.

Afortunadamente para los Yankees, ahora existen los desafíos del sistema ABS (Sistema de Llamadas Automatizadas), ya que desafiaron cinco decisiones de bolas y strikes de Estabrook, y acertaron en todas las ocasiones.

Uno de los momentos más destacados fue un lanzamiento afuera a José Caballero, que Estabrook llamó strike. Caballero desafió la decisión, y en lugar de una cuenta equivocada de 1-1, pasó a un 2-0 a su favor.

Durante el mismo turno, Estabrook volvió a equivocarse, esta vez en un lanzamiento 3-2, que consideró strike para el segundo out del inning. Caballero desafió nuevamente, y el sistema ABS confirmó que el lanzamiento había sido bajo.

A medida que avanzaba el juego, tanto los Yankees como Estabrook se iban quedando sin paciencia. Para el cuarto inning, el árbitro de home volvió a errar en una llamada sobre Giancarlo Stanton.

Estabrook señaló strike tres en un 1-2, pero Stanton desafió, y el sistema ABS confirmó que el lanzamiento había sido bajo. Stanton conectó un sencillo con el siguiente lanzamiento.

Intenso enfrentamiento

Antes de ese hit de Stanton, el mánager de los Yankees, Aaron Boone, no se quedó callado. Desde la parte superior del dugout, tuvo un cruce de palabras con Estabrook, quien respondió de manera firme. "No quiero escuchar otra palabra", le dijo Estabrook a Boone. "No más palabras."

Los Yankees no necesitaron más palabras. Finalmente, desafiaron las cinco decisiones de Estabrook y acertaron en las cinco.

En la parte baja del noveno inning, los Mariners rompieron el empate 1-1 con un sencillo de Cal Raleigh que impulsó la carrera del triunfo. Este resultado dejó a Seattle con un récord de 3-2 en la temporada, mientras que los Yankees (3-1) sufrieron su primera derrota.

Nadie disfruta ser cuestionado en público, y menos aún cuando parece que te están demostrando que estás equivocado una y otra vez. Seguramente, para Estabrook, el haber sido constantemente corregido no fue una experiencia agradable.