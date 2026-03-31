Marlins vuelven a bajar a Triple A al antesalista Deyvison de los Santos

Deyvison de los Santos, infielder de los Marlins de Miami. ( FUENTE EXTERNA )

Justo cuando pensaba que el 2026 era su año para comenzar su camino en Las Mayores, Deyvison de los Santos tendrá que volver a esperar.

De Los Santos fue subido este fin de semana pasado cuando Christopher Morel (oblicuo) fue colocado en la lista de lesionados, y se pensaba que podría estar en Miami para quedarse.

Sin embargo, Miami reclamó de la lista de waivers al infielder Leo Jiménez con planes de activarlo, mientras envían a De Los Santos a las ligas menores.

El objetivo es asegurar que De los Santos pueda jugar todos los días en el infield para que siga su progreso especialmente en defensa.

Mientras tanto, se espera que Connor Norby sea el primera base titular de los Marlins, con Javier Sanoja y Graham Pauley jugando en la tercera base.

Ya debutó

El pelotero de 22 años fue ascendido a Grandes Liga el pasado fin de semana , conectando un doblete en su primer turno, y se convirtió en el dominicano número 962 en debutar en el Big Show.

En 2025, Deyvison De Los Santos continuó su desarrollo en las ligas menores, mostrando una notable mejoría en su ofensiva y en su consistencia a lo largo de la temporada.

Tras ser enviado a Triple-A Jacksonville en mayo de 2025, De Los Santos mejoró su promedio de bateo considerablemente, alcanzando una línea de .290/.360/.500 en los primeros tres meses de la temporada. En ese tiempo, conectó 18 jonrones, impulsó 62 carreras y robó 12 bases.

Su porcentaje de embasarse fue clave para su ascenso, mostrando más disciplina en el plato y reduciendo su tasa de ponches a un 18% en comparación con años anteriores. El poder de su bate fue evidente, con un total de 36 extrabases, que incluyó 10 dobles y 8 triples, demostrando su habilidad para encontrar las esquinas del campo.

En la pasada campaña de Lidom, De los Santos jugó 42 partidos de serie regular en la que bateó .309 (de 139-43), tuvo un OPS de .840, con 5 jonrones y 28 empujadas.